Gemersko-malohontskéhé múzeum pozýva na dve nové výstavy

Rimavská Sobota 19. apríla (TASR) – V priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote otvoria tento týždeň dve nové výstavy. Venované budú rybám a detskej výtvarnej tvorbe v rámci súťaže Vesmír očami detí. TASR o tom informovala PR referentka múzea Martina Oštrom Mareková.



Vo štvrtok (20. 4.) sa bude v múzeu konať vernisáž, ktorá návštevníkom predstaví prácu preparátora Milana Žiaka. Návštevníkom priblíži ryby žijúce v slovenských vodách, ale aj exotické a morské druhy. Žiak sa preparovaniu rýb venuje už tri desaťročia a využíva pritom i vlastné postupy a technológie. Výstava, ktorá v GMM potrvá do 12. júla, bude doplnená aj o súbor historických udíc a navijakov.



O deň neskôr GMM v spolupráci s Hvezdárňou v Rimavskej Sobote otvorí výstavu detských výtvarných prác zapojených do súťaže Vesmír očami detí. Odborná porota vyhodnotila najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Prvé tri miesta v každej kategórii budú ocenené na piatkovej (21. 4.) vernisáži.



Do 33. ročníka výtvarnej súťaže sa zapojilo 33 materských, základných a základných umeleckých škôl z okresu Rimavská Sobota. "Tento rok sme na vyžiadanie vyzbierali a spracovali aj výtvarné práce z okresu Revúca, konkrétne pre jednu školu v počte 22 výkresov," dodal vedúci Hvezdárne v Rimavskej Sobote Karol Havrila.



Na výstave Vesmír očami detí v GMM bude prezentovaných celkom 351 výtvarných prác, vystavené budú v priestoroch múzea do 31. mája. Od konca apríla budú chýbať postupujúce diela, ktoré budú premiestnené do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.