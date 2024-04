V Gombaseku slávnostne otvorili novú 500 metrov dlhú zipline dráhu

Slavec 19. apríla (TASR) - V Gombaseku, miestnej časti obce Slavec v okrese Rožňava, v piatok slávnostne otvorili približne 500 metrov dlhú zipline dráhu. Nová atrakcia návštevníkom ponúkne jazdu z vyhliadkovej veže v tunajšom kempingovom areáli až k neďalekým pozostatkom pavlínskeho kláštora zo 14. storočia. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



"Realizácia lanovej dráhy sa napriek covidovému obdobiu a zmenám súvisiacim so zdražovaním stavebných materiálov dočkala úspešného konca. Z plánovanej 750-metrovej dráhy s jednou zastávkou sme museli prikročiť k jej skráteniu na 500 metrov a z pôvodných troch veží určených pre lanovú dráhu postaviť iba dve," priblížil Örs Orosz, predseda Občianskeho združenia Pre rozvoj Gombaseku, ktoré areál spravuje.



Cieľom projektu za približne 300.000 eur bolo prepojiť kempingový areál v Gombaseku s neďalekými pozostatkami pavlínskeho kláštora. Myšlienkou bolo aj priniesť do regiónu doposiaľ chýbajúci prvok v oblasti cestovného ruchu, a to adrenalínový zážitok. Vybudovanie zipline dráhy sumou 200.000 eur prostredníctvom dotačného programu Terra Incognita podporil Košický samosprávny kraj (KSK).



"Práve Zipline Gombasek je dôkazom toho, že sme nielen krajom pekných atrakcií, ale najmä zážitkov. Teší ma, že vo svete obľúbený zipline prinášame práve do okolia Rožňavy, ktorej prírodné a kultúrne bohatstvo má veľký potenciál na prilákanie väčšieho množstva návštevníkov," skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Okrem novej zipline dráhy a pozostatkov pavlínskeho kláštora zo 14. storočia ponúka Gombasecký areál turistom aj novozrekonštruovanú kúriu Andrássyovcov s expozíciou historických artefaktov či Gombaseckú jaskyňu. V širšom okolí sú lákadlom Krásnohorská jaskyňa, Brzotínske skaly či jaskyňa Silická ľadnica. Nová zipline dráha má v regióne priniesť aj vytvorenie minimálne dvoch nových pracovných miest, pre verejnosť bude otvorená najmä počas letnej sezóny.