V gotickom kostole v Plešivci obnovili freskovú výzdobu

Plešivec 9. mája (TASR) - V kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci obnovili vzácne fresky, vďaka ktorým kostol získal i značku Európske kultúrne dedičstvo. Ku kostolom Gotickej cesty budú počas letnej turistickej sezóny premávať i mikrobusy, pripravené sú aj špeciálne autobusové výlety. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT).



Gotický kostol v Plešivci pochádza zo 14. storočia a v minulosti bol rodovým kostolom rodiny Bubekovcov. Okrem pohrebnej kaplnky či klasicistickej zvonice návštevníkom v súčasnosti ponúka aj pohľad na vzácnu freskovú výzdobu, vďaka ktorej spolu s ďalšími pamiatkami Gotickej cesty získal v roku 2022 značku Európske kultúrne dedičstvo. Stredoveké fresky v plešiveckom kostole sa podarilo obnoviť vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja (KSK) vo výške 13.000 eur.



"Cieľom projektu bolo odstránenie najväčšej bariéry, prístupnosti kostola širokej verejnosti a zveľadenie malieb nachádzajúcich sa v interiéri. Táto iniciatíva nám umožnila znovu obdivovať majstrovstvo a talent autorov, ktorých umelecké korene siahajú až do Talianska. Fresky, ktoré môžeme vďaka úspešnému projektu obdivovať, patria k tomu najkvalitnejšiemu, čo ponúka nielen Košický kraj, ale celé Slovensko," skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Okrem Plešivca sa gotické kostoly s freskovou výzdobou nachádzajú aj v neďalekých obciach Štítnik, Ochtiná či Koceľovce. Počas letnej sezóny budú štyri sakrálne pamiatky prepojené vďaka projektu Mikrobusom po Gotickej ceste, doprava pre turistov bude zabezpečená každú sobotu od 15. júna až do polovice septembra.



"Aby bola dostupnosť za gemerskými pokladmi pre turistov čo najjednoduchšia, organizujeme aj špeciálne autobusové výlety, ako napríklad Čarovný Gemer či Gemerské sakrálne tajomstvá, ktoré pohodlne autobusom dopravia záujemcov z Košíc do rôznych lokalít Gemera," doplnila riaditeľka krajskej organizácie KRT Lenka Vargová Jurková.