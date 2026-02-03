< sekcia Regióny
V gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou plánujú vybudovať nové učebne
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a zabezpečenie realizácie projektu schválilo Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní koncom januára.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 3. februára (TASR) - Komplexnú rekonštrukciu podkrovia a nadstavbu nových učební vrátane ich materiálno-technického vybavenia plánuje zabezpečiť Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v Gymnáziu J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Na modernizáciu vzdelávania za 2,2 milióna eur bude žiadať financie z Programu Slovensko.
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a zabezpečenie realizácie projektu schválilo Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní koncom januára. „Projekt rieši rekonštrukciu podkrovia a realizáciu nadstavby v rozsahu výmeny strešnej krytiny, rekonštrukcie existujúcej konštrukcie krovu, vybudovania novej strešnej konštrukcie vrátane zateplenia a strešnej krytiny, výstavby vnútorných deliacich priečok, inštalácie nových okien a dverí,“ priblížila krajská samospráva.
Súčasťou stavebných úprav podľa nej bude i realizácia elektroinštalácie, vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, vzduchotechniky a vykurovania, bezbariérového prístupu do učební, bezbariérových toaliet i riešenie energetickej efektívnosti priestorov.
TSK plánuje v upravených priestoroch zriadiť nové učebne spoločensko-vedných predmetov, biológie, informatiky, cudzích jazykov, matematiky a slovenského jazyka a literatúry, do školy v rámci projektu chce obstarať i nové materiálno-technické vybavenie. „Všetky učebne sú navrhnuté tak, aby mohli byť používané aj pre online alebo hybridné vyučovanie. Vo vybudovaných priestoroch vznikne priestor pre využívanie digitálnych technológií ako v čase vyučovania, tak aj v mimo neho,“ doplnil TSK.
Škola poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie v študijných odboroch štvorročného, osemročného a päťročného bilingválneho gymnázia. Je spádovou školou pre okres Bánovce nad Bebravou, no súčasne ju navštevujú aj žiaci z okresov Prievidza, Partizánske, Trenčín či Topoľčany. „Komplexnou rekonštrukciou podkrovia a nadstavbou učební sa zvýši úroveň odborného vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov pre žiakov školy s využitím najnovších trendov a prostriedkov vo vzdelávaní,“ skonštatovala krajská samospráva. Priestory podľa nej budú môcť využívať i iné školy, slúžiť budú i na organizáciu súťaží či podujatí.
Kraj chce financie na rekonštrukciu a materiálno-technické vybavenie získať z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá je zameraná na podporu rozvoja regionálneho školstva. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 2.200.000 eur, NFP bude žiadať TSK vo výške 2.024.000 eur, na financovaní sa tak bude podieľať sumou 176.000 eur.
