V Haliči dokončujú výstavbu dvoch nových bytoviek s nájomnými bytmi

Halič 24. novembra (TASR) - V Haliči v okrese Lučenec v súčasnosti dokončujú projekt výstavby dvoch bytoviek s nájomnými bytmi. V obci pribudne 14 nových bytov, samospráva už teraz eviduje viac ako dvojnásobok žiadostí o ich pridelenie. Pre TASR to uviedol starosta obce Alexander Udvardy.



Výstavbou nájomných bytoviek sa v Haliči zaoberali už od roku 2019, keď bola vyhotovená aj projektová dokumentácia. Nasledujúci rok obec získala stavebné povolenie a prvýkrát, no neúspešne, žiadala o financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Štátnu dotáciu a úver obci nakoniec schválili v roku 2021, s prácami sa však pre rast cien v oblasti stavebníctva nezačalo.



"Po koronakríze a inflácii z dôvodu invázie na Ukrajinu bolo zjavné, že za vysúťaženú sumu nebude možné projekt realizovať. Celkové pôvodné náklady boli vo výške 1.104.000 eur, po navýšení sa to vyšplhalo na 1.389.000 eur. Preto bolo potrebné požiadať o navýšenie úveru," vysvetlil starosta s tým, že s prácami tak bolo možné začať až minulý rok. Dodal tiež, že projekt musela samospráva dofinancovať z vlastných zdrojov, na tento účel si zobrala komerčný úver vo výške takmer 220.000 eur.



Výstavba nájomných bytoviek sa v Haliči naplno rozbehla počas tohtoročnej jari. V súčasnosti sú už stavebné práce dokončené a obec pracuje na kolaudácii, ktorá má byť dokončená do konca januára. V dvoch samostatne stojacich objektoch vznikne celkom 14 nových bytov.



"Nachádzajú sa za športovým areálom v lokalite, ktorá sa nazýva Horné pole. Dispozícia bytov je jedno- až trojizbová, priemerná podlahová plocha je 60 štvorcových metrov. K bytom prislúchajú aj spoločné úložné priestory. Žiadosti sme začali prijímať koncom októbra, už ich máme cez 30 a myslím, že budú ďalej prichádzať. K samotnému výberu a prideľovaniu bytov dôjde predpokladám na prelome rokov," priblížil Udvardy.



Haličská samospráva v uplynulých rokoch eviduje aj zvýšený záujem o výstavbu rodinných domov, na tento účel bola taktiež vybratá lokalita Horné pole. "Územný plán v tejto časti počíta s výstavbou až stovky rodinných domov. Postupne sa snažíme vysporiadať vlastníctvo k týmto pozemkom, čo je s ohľadom na klesajúce príjmy samospráv čoraz náročnejšie," dodal starosta s tým, že v tomto roku sa obci podarilo spustiť súťaž na predaj prvých piatich pozemkov.