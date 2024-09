V Haliči pribudla požičovňa zdravotníckych pomôcok

Halič 3. septembra (TASR) - V obci Halič v okrese Lučenec pribudla nová požičovňa zdravotníckych pomôcok. Fungovať bude v rámci centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré v obci pôsobí už tri roky. Služby požičovne budú môcť využívať obyvatelia celého mikroregiónu Novohradské podzámčie. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Požičovňu zdravotníckych pomôcok budú môcť využívať ľudia po úrazoch, návrate z hospitalizácie, seniori i zdravotne znevýhodnené osoby. Požičať si bude možné napríklad polohovateľnú posteľ, invalidný vozík, špeciálny matrac alebo rôzne pomôcky, ktoré uľahčia ľuďom po úrazoch či operáciách bežné denné činnosti.



"Cieľom tejto pomoci je, aby ľudia, ktorí náhle potrebujú zdravotnícku pomôcku, ju mohli získať bez zbytočného čakania. Vieme, že v prípadoch akútneho zhoršenia zdravotného stavu či návratu z nemocnice je čas kľúčový. Táto požičovňa preto reaguje na potreby praxe, na potreby tých, ktorí si zaslúžia okamžitú a účinnú pomoc," uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.



Požičovňa zdravotníckych pomôcok bude fungovať ako súčasť centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré kraj v Haliči zriadil v roku 2021. Služby centra doposiaľ využili dve stovky klientov a jeho zamestnankyne vykonali približne 2500 intervencií. Prostriedky na nákup pomôcok centrum získalo z výzvy Nadácie EPH.



"Požičovňa pokryje ten čas, pokiaľ sa ľuďom podarí pomôcku získať cez zdravotnú poisťovňu. To často trvá dlhé týždne, ktoré im my pomôžeme preklenúť. Pripravili sme aj katalóg pomôcok s prehľadnými obrázkami, poplatok za takéto požičanie bude len symbolický, aby sme dokázali vykryť potrebnú údržbu a dezinfekciu pomôcok," upresnila koordinátorka haličského centra Žaneta Kučerová.



Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti fungujú v rámci BBSK v desiatich mikroregiónoch a pokrývajú štvrtinu územia kraja. Pracovníci centier poskytujú seniorom pomoc priamo u nich doma, zabezpečujú dopravu a sprevádzanie k lekárovi či službu monitorovacích SOS náramkov.



"Tieto služby, ktoré seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením umožňujú čo najdlhšie zostať vo svojom prirodzenom, domácom prostredí, sú dnes dostupné už v takmer 140 obciach a pre viac ako 115.000 ľudí," doplnil Lunter.