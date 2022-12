V Haliči pribudne všeobecný lekár pre dospelých

Banská Bystrica 11. decembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje otvoriť novú ambulanciu všeobecného lekárstva pre dospelých v Haliči v Lučeneckom okrese. TASR to potvrdila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Pripomenula, že aj ďalšie novootvorené ambulancie by mali byť všeobecné ambulancie pre dospelých. Nedostatok lekárov pre dospelých podľa nej kraj eviduje v každom okrese. "Napríklad v okrese Banská Bystrica ich chýba 11, v okrese Rimavská Sobota je to šesť," spomenula s tým, že s výnimkou Banskobystrického okresu evidujú aj nedostatok pediatrov. Sedem ich chýba v okrese Rimavská Sobota, štyria lekári zas v okresoch Veľký Krtíš a Brezno. Dodala, že špecialisti chýbajú v každom okrese kraja, najviac však v Brezne, Žiari nad Hronom či v Lučenci.



Dve svoje ambulancie má BBSK napríklad v Detve. Jednou z nich je pľúcna ambulancia, v ktorej ordinuje lekárka Jana Makasová. BBSK ju zriaďuje od júla minulého roka. "Je to v modeli, keď rozvojová agentúra lekára zamestná a ten sa venuje len liečeniu pacientov," zhrnula v minulosti hovorkyňa.