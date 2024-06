V Handlovej budujú nad bývalou pekárňou komunitnú záhradu

Handlová 20. júna (TASR) - Komunitná záhrada, kde si budú môcť obyvatelia vypestovať bylinky, zeleninu či kvety, vznikne v lokalite nad bývalou pekárňou v Handlovej. Budujú ju v tomto období dobrovoľníci z miestneho občianskeho združenia Earth Angel. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Vybudovanie komunitnej záhrady prispeje k zveľadeniu plochy mesta, ktorá nebola roky využívaná. Zarastená plocha pripomínala miestami čiernu skládku obrastenú náletovými drevinami a odpadom," opísala Paulínyová.



Aktivisti z občianskeho združenia Earth Angel sa podľa nej zamerali na túto lokalitu, postupne ju vyčistili od odpadu a zamedzujú vstupu neprispôsobivým osobám, aby sa predišlo jej opätovnej devastácii. V roku 2023 sa s mestom dohodli na jej bezodplatnom nájme, zatiaľ na obdobie dvoch rokov.



"Pozemok sa nachádza v kritickej zóne, je veľmi citlivý na antropogénnu činnosť a nevhodný na stavebné zásahy a terénne úpravy, preto je potrebné ho zachovať v podobe parkovej a sadovej úpravy, aby bol zabezpečený neobmedzený prístup k jeho ošetreniu, respektíve revitalizácii sanačných prvkov," priblížila Paulínyová. Nájom má preto podľa nej prísne podmienky s výhradou zamedzenia možných rizík, ktoré vyplývajú z geologického posudku.



"Príprava pozemku so zámerom vybudovania komunitnej záhrady bola prvým krokom občianskeho združenia. Nasleduje séria brigád, ktorými zabezpečenia kosbu, vyčistenie pozemku, odstránenie starých roxorov," ozrejmila hovorkyňa mesta.



Budúci záhradkári sa podľa nej vedia zapojiť do zveľadenia lokality znovu v sobotu 22. júna, keď dočistia pozemok, zviditeľnia chodníček a osadia vyvýšené záhony.



Cieľom občianskeho združenia je vytvoriť miesto pre všetky vekové kategórie a vrstvy obyvateľov Handlovej a umožniť prístup aj znevýhodneným spoluobčanom. "Okrem socializačného cieľa chcú pomôcť aj ekologickej myšlienke a používať prevažne dažďovú vodu, nepoužívať pesticídy, vysadiť poľné rastliny a kvety bohaté na nektár pre včelstvo," doplnila Paulínyová.



Financie na aktivity sa snaží občianske združenie získať prostredníctvom rôznych grantových programov i jeden z fundraisingových portálov. "Získané prostriedky sa neskôr použijú na dobudovanie komunitnej záhrady, konkrétne na vysadenie živého plota, s jeho výsadbou sa plánuje na začiatok jesene, na nákup kompostéra a iných drobných záhradných pomôcok. Kupovať budeme aj štrk a drevo na vytvorenie lavičiek," uviedla zakladateľka združenia Kristína Chovancová.



Záhradu pre verejnosť podľa nej plánuje združenie otvoriť počas júla. "Od budúceho roka by mohla už fungovať kompletne vybavená a plne funkčná," dodala.



Občianske združenie Earth Angel založila Chovancová v roku 2022 so zámerom zveľaďovania životného prostredia a verejných priestorov v meste.