V Handlovej by mali budúci rok otvoriť sedem tried prvého ročníka

Handlová 27. mája (TASR) - Handlovské základné školy (ZŠ) od septembra tohto roka plánujú otvoriť sedem tried prvého ročníka. Do školských lavíc má v budúcom školskom roku po prvý raz zasadnúť 138 prvákov. Vyplýva to z návrhu na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku.



"ZŠ Morovnianska cesta plánuje otvoriť dve triedy prvého ročníka, ZŠ Mierové námestie dve triedy a ZŠ Školská tri triedy," konkretizovala vedúca školského úradu v Handlovej Andrea Bacúšan Nevolná.



Školu na Mierovom námestí má od septembra navštevovať 40 prvákov, ZŠ Morovnianska cesta 44 detí a ZŠ Školská 54 dievčat a chlapcov.



V nadväznosti na prijatú legislatívu o povinnom predprimárnom vzdelávaní už školy nebudú zriaďovať nultý ročník, dodala Bacúšan Nevolná.