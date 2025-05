V Handlovej minulý rok vytriedili takmer 2,5 tony použitého oleja

Handlová 23. mája (TASR) - Obyvatelia Handlovej v minulom roku vytriedili takmer 2,5 tony použitého oleja. V porovnaní s rokom 2023 je to o takmer 500 kilogramov viac. Vyplýva to zo štatistiky zberovej spoločnosti, o ktorej informovala samospráva mesta.



Handlovčania odovzdali vlani do špeciálnych nádob 2440 kilogramov použitého oleja, čo v priemere predstavuje 5,2 kilogramu na mesiac. „Záujem o triedenie použitých jedlých olejov z domácnosti tak stále rastie. Celkom 33 kontajnerov rozmiestnila radnica v roku 2021, po prvom roku Handlovčania vyzbierali 1542 kilogramov oleja, na základe zvýšeného dopytu doplnila zberová spoločnosť ďalších šesť kontajnerov a za rok 2023 sa občanom Handlovej podarilo odovzdať 1998 kilogramov oleja,“ uviedla samospráva. Potenciál zvozu na počet obyvateľov je však podľa nej omnoho vyšší.



Informácie o triedení oleja nájdu obyvatelia na webovej stránke triedimolej.sk, kde je rovnako uverejnené rozmiestnenie žlto-čiernych nádob na zber použitého oleja.