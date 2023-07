V Handlovej odstraňujú svahové deformácie obchodného centra po zosuve

Handlová 11. júna (TASR) - Mesto Handlová zatiaľ neodvolalo mimoriadnu situáciu po zosuve svahu na stavbe obchodného centra na Okružnej ulici, ku ktorému došlo koncom júna. Informovala o tom v utorok po štvrtom zasadnutí krízového štábu hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Na stavbe postupne odstraňujú svahové deformácie, ktoré vznikli po náhlom zlyhaní stavebnej konštrukcie. Primátorka mesta Silvia Grúberová spresnila, že momentálne sa zabezpečujú na stavbe také opatrenia, ktoré by mali predchádzať ďalšiemu riziku ohrozenia či už obyvateľov, ale aj majetku mesta a Železníc SR. "Za tých 11 dní rekapitulujeme. Evakuovaní obyvatelia sa opätovne mohli vrátiť do svojich príbytkov, stavba bola odovzdaná zhotoviteľovi stavby zo strany štátnej polície, ktorá na mieste zaistila všetky potrebné dôkazy," doplnila Grúberová.



Vyšetrovanie podľa nej stále pokračuje, čo je však podstatné pre krízový štáb mesta a pre obyvateľov, zabezpečujú sa zatiaľ úkony priamo na stavbe, ako je upravovanie trhlín, ktoré sú evidentné, prebehlo aj geodetické zameranie územia a postupne sa realizuje a bude realizovať prisýpanie päty svahu.



"Na štvrtom krízovom štábe sa rozdelili ďalšie úlohy s určením termínov ich plnenia, na základe ktorých sa očakáva návrh okamžitých ďalších riešení súvisiacich so zabezpečením tohto územia," priblížila Paulínyová.



Mesto podľa nej očakáva podrobné zhrnutie toho, čo sa doteraz realizovalo. "Podklady bude mať k dispozícii na stretnutie najbližšieho krízového štábu, ktorý je naplánovaný na budúci týždeň," doplnila.



Samospráva pripomenula, že naďalej platí prísny zákaz vstupu do areálu územia, kde sa nachádzajú svahové deformácie a žiada o rešpektovanie označeného územia so zákazom vstupu.