Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
< sekcia Regióny

V Handlovej pokračujú v búraní budov v baníckej kolónii

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Paulínyová spomenula, že samospráva ešte vo februári zabezpečila prvé práce na Ligetskej ulici a počas mája asanáciu budovy na ulici Marka Čulena.

Autor TASR
Handlová 27. mája (TASR) - Mesto Handlová pokračuje v asanácii vybraných budov v baníckej kolónii. Obytné domy postavili pred viac ako 100 rokmi, dlhodobo sú v nevyhovujúcom technickom stave. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Paulínyová spomenula, že samospráva ešte vo februári zabezpečila prvé práce na Ligetskej ulici a počas mája asanáciu budovy na ulici Marka Čulena. „V najbližšom období sa počíta aj so zásahom na Fučíkovej ulici,“ avizovala.

Vo všetkých bytoch určených na asanáciu bývalo spolu 46 obyvateľov. „Všetci majú buď náhradné bývanie, dočasné bývanie alebo sa aktuálne pracuje na tom, aby mali trvalé bydlisko,“ priblížila ďalej Paulínyová.

Deklarovala, že sociálne oddelenie mestského úradu zabezpečuje všetky služby tak, aby žiadny obyvateľ nezostal bez bývania, respektíve bez ďalšej sociálnej pomoci.

Celkové náklady na asanáciu troch budov v baníckej kolónii dosiahnu približne 31.000 eur. Financie na tento účel schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Handlovej ešte minulý rok z rezervného fondu mesta.

Radnica pred časom avizovala, že k obdobnému riešeniu chce pristúpiť i v prípade ďalších budov v kolónii v havarijnom stave.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4

ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

Prieskum: Po voľbách v Maďarsku väčšina čaká zhoršenie vzťahov so SR