< sekcia Regióny
V Handlovej pokračujú v búraní budov v baníckej kolónii
Paulínyová spomenula, že samospráva ešte vo februári zabezpečila prvé práce na Ligetskej ulici a počas mája asanáciu budovy na ulici Marka Čulena.
Autor TASR
Handlová 27. mája (TASR) - Mesto Handlová pokračuje v asanácii vybraných budov v baníckej kolónii. Obytné domy postavili pred viac ako 100 rokmi, dlhodobo sú v nevyhovujúcom technickom stave. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Paulínyová spomenula, že samospráva ešte vo februári zabezpečila prvé práce na Ligetskej ulici a počas mája asanáciu budovy na ulici Marka Čulena. „V najbližšom období sa počíta aj so zásahom na Fučíkovej ulici,“ avizovala.
Vo všetkých bytoch určených na asanáciu bývalo spolu 46 obyvateľov. „Všetci majú buď náhradné bývanie, dočasné bývanie alebo sa aktuálne pracuje na tom, aby mali trvalé bydlisko,“ priblížila ďalej Paulínyová.
Deklarovala, že sociálne oddelenie mestského úradu zabezpečuje všetky služby tak, aby žiadny obyvateľ nezostal bez bývania, respektíve bez ďalšej sociálnej pomoci.
Celkové náklady na asanáciu troch budov v baníckej kolónii dosiahnu približne 31.000 eur. Financie na tento účel schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Handlovej ešte minulý rok z rezervného fondu mesta.
Radnica pred časom avizovala, že k obdobnému riešeniu chce pristúpiť i v prípade ďalších budov v kolónii v havarijnom stave.
Paulínyová spomenula, že samospráva ešte vo februári zabezpečila prvé práce na Ligetskej ulici a počas mája asanáciu budovy na ulici Marka Čulena. „V najbližšom období sa počíta aj so zásahom na Fučíkovej ulici,“ avizovala.
Vo všetkých bytoch určených na asanáciu bývalo spolu 46 obyvateľov. „Všetci majú buď náhradné bývanie, dočasné bývanie alebo sa aktuálne pracuje na tom, aby mali trvalé bydlisko,“ priblížila ďalej Paulínyová.
Deklarovala, že sociálne oddelenie mestského úradu zabezpečuje všetky služby tak, aby žiadny obyvateľ nezostal bez bývania, respektíve bez ďalšej sociálnej pomoci.
Celkové náklady na asanáciu troch budov v baníckej kolónii dosiahnu približne 31.000 eur. Financie na tento účel schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Handlovej ešte minulý rok z rezervného fondu mesta.
Radnica pred časom avizovala, že k obdobnému riešeniu chce pristúpiť i v prípade ďalších budov v kolónii v havarijnom stave.