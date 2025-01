V Handlovej pre chorobnosť prerušili prevádzku v ďalších školách

Handlová 31. januára (TASR) - Prevádzku pre zvýšenú chorobnosť detí prerušili ďalšie školy a školské zariadenia v Handlovej. Od piatka je zatvorená i Základná škola (ZŠ) Školská, základná umelecká škola (ZUŠ) a centrum voľného času (CVČ). Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



V ZŠ Školská, ZUŠ a CVČ prerušili prevádzku do 7. februára, deti nastúpia do školy opäť 10. februára.



Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach od štvrtka (30. 1.) do 7. februára prerušila prevádzku i ZŠ na Mierovom námestí, od 29. januára do 6. februára vrátane aj ZŠ na Morovnianskej ceste, Materská škola (MŠ) na Ulici SNP a elokované pracovisko MŠ na Cintorínskej ulici. "RÚVZ eviduje nárast chrípkového ochorenia typu A, ktoré sprevádzajú zvýšené teploty a dlhší čas na celkové vyliečenie," dodala Paulínyová.