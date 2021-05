Handlová 10. mája (TASR) - Nemocnica v Handlovej pripravuje otvorenie domu ošetrovateľskej starostlivosti (DOS). Slúžiť bude pacientom, ktorí dlhodobo potrebujú kvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť. DOS začne poskytovať služby od júna a zmluvne bude spolupracovať so všetkými zdravotnými poisťovňami. Informovala o tom v pondelok Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



"Využili sme voľné priestory, kde bola v minulosti umiestnená jedna ošetrovacia jednotka oddelenia dlhodobo chorých (ODCH). Tieto priestory aktuálne rekonštruujeme," uviedla riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.



Otvorením DOS chce zdravotnícke zariadenie podľa nej vyjsť v ústrety mnohopočetným žiadostiam pacientov v Handlovej a okolí. Pacientov z ODCH, ktorí potrebovali pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, totiž museli doteraz prekladať do iných zdravotníckych zariadení, napríklad do Levíc či Banskej Štiavnice. "Máme na to kapacity a tento projekt zapadá aj do stratégie našej nemocnice - rozširovať nami poskytované služby a celkovo zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti," skonštatovala Eckhardtová.



Nový DOS bude mať kapacitu 20 klientov. Dĺžka pobytu je v zmysle súhlasu poisťovne stanovená na maximálne jeden mesiac.