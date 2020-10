V Handlovej ročne operujú viac ako 600 pacientov s varixami

Handlová 20. októbra (TASR) - Cievni chirurgovia z handlovskej nemocnice ročne operujú viac ako 600 pacientov s kŕčovými žilami. Varixy nie sú len estetickým problémom, ale môžu viesť i k mnohým zdravotným komplikáciám, upozornil v utorok cievny chirurg z handlovskej nemocnice Vladimír Výrostko.



Kŕčové žily sa najčastejšie vyskytujú na dolných končatinách a trpia nimi viac ženy ako muži. Príčiny vzniku môžu byť rôzne, jednou z nich je genetická predispozícia. "Tiež je to sedavý spôsob života, dlhodobé státie či málo pohybu. Ďalej to je nadváha a obezita, tehotenstvo, nevhodné oblečenie, teda vysoké opätky, tesný odev. Príčinou môže byť všetko to, čo zvyšuje tlak v žilovom systéme dolných končatín," uviedol Výrostko. V žilách na dolných končatinách sú totiž podľa neho jednosmerné chlopne a keď sa zvyšuje tlak v žilovom systéme, steny žily sa napínajú a chlopne potom prepúšťajú krv spätne a znovu v ňom zvyšujú tlak. "Keď táto situácia trvá dlhšie, začnú sa chlopne deformovať až zaniknú a tvoria sa kŕčové žily," doplnil.



Príznaky kŕčových žíl môžu byť viditeľné, teda je vidieť samotné kŕčové žily, opuch, zápal alebo vred predkolenia. Neviditeľné príčiny nazývajú odborníci aj pocitové a patrí sem svrbenie, svalové kŕče, bolesti, pocity ťažkých nôh, nepokojné nohy, únava, pálenie a pocit prehrievania nôh. Správna a včasná liečba tejto diagnózy je podľa lekárov veľmi dôležitá. "Neliečený stav tohto ochorenia môže dospieť ku komplikáciám, a tými sú vred predkolenia, zápaly žíl, upchatie hlbokého žilového systému, nemožnosť vykonávať určité druhy práce až po trvalú invaliditu," upozornil Výrostko.



Na oddelení handlovskej nemocnice používajú na operačnú liečbu kŕčových žíl laserovú metódu a majú k dispozícii kompletné prístrojové vybavenia na tieto operácie. "Výsledky našich operácií spĺňajú kritériá celosvetových štatistík a v niektorých parametroch máme výsledky dokonca lepšie," dodal cievny chirurg.