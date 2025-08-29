< sekcia Regióny
V Handlovej sa začali Regionálne oslavy Dňa baníkov
Handlová 29. augusta (TASR) - V meste Handlová sa v piatok začali Regionálne oslavy Dňa baníkov (RODB). Program regionálnych osláv sa začal pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku obetiam banských nešťastí na hornej Nitre na mestskom cintoríne. Samospráva o tom informovala na webe.
Na Ulici SNP o 15.30 h odhalia druhý banský artefakt v meste. Oficiálne otvorenie RODB za účasti zástupcov mesta sa uskutoční na pódiu na Námestí baníkov o 15.45 h. Slávnostná svätá omša venovaná obetiam banských nešťastí sa bude konať o 17.30 h v Kostole svätej Kataríny.
Piatkové koncerty na Námestí baníkov sa začnú o 14.30 h. Predstavia sa Stano Granec a Country Limit Club, folkrocková kapela P.O.H., Sima, Los brados a Dilated. Od 22.00 do 23.59 h zakončí program vystúpenie dídžejov DJ TRIPPLE stage.
Počas sobotného (30. 8.) programu, ktorý sa na Námestí baníkov začne o 14.00 h, sa predstavia Pavelčákovci, Patrik Šarkózy a Mia Ricci Bartsch, Majk Spirit, Fidlikanti, Jana Filová a HUMAN HILLS a nakoniec vystúpia The Backwards - revival The Beatles.
