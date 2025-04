V Handlovej si behom pripomenú oslobodenie spred 80 rokov

Handlová 11. apríla (TASR) - Výročie oslobodenia si v Handlovej pripomenú behom. Už 42. ročník Behu oslobodenia mesta Handlová bude v piatok večer, na podujatie sa zaregistrovalo 82 bežcov z rôznych vekových kategórií vrátane detí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



„Organizátori sa aj tento rok rozhodli spraviť už tradičné podujatie mesta trošku inak. Dôvod usporiadať nočný beh bol zatraktívniť podujatie a priniesť niečo iné do Handlovej,“ uviedla Paulínyová.



Bežecké podujatie sa podľa nej začne o 18.30 h registráciou účastníkov, štart prvej z detských kategórií bude o 19.40 h. „Podujatie povedie pretekárov Partizánskou a Potočnou ulicou, dospelí absolvujú trať s dĺžkou päť kilometrov, deti s dĺžkou od 850 metrov do 1000 metrov a dorast s dĺžkou 3000 metrov,“ priblížila.



Organizátori, ktorými sú mesto Handlová, Centrum voľného času Handlová, Športový klub Achilles Handlová a Automotoklub Handlová ocenia vždy prvých troch pretekárov v každej kategórii, každý bežec do 18 rokov si domov odnesie účastnícku medailu.



Beh si vyžiada i obmedzenia v doprave, pre konanie podujatia mesto od 16.00 h do 23.00 h uzatvorí parkovisko za domom kultúry.