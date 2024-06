V Handlovej spustili vodné prvky na Námestí baníkov

Handlová 21. júna (TASR) - Samospráva Handlovej spustila s príchodom letných dní vodné prvky na Námestí baníkov. Obyvatelia i návštevníci majú opäť k dispozícii vodný kužeľ s pitnou vodou, stojany s vodnou hmlou i fontánu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Vodné prvky plnia nielen estetickú funkciu, ale slúžia i na zvlhčenie vzduchu a zmiernenie horúčav," uviedla Paulínyová.



Vodná hmla funguje v prípade vysokých teplôt od 10.00 h do 12.00 h a od 14.00 h do 16.00 h. "Z dôvodu efektívnosti fungovania fontány je prevádzková doba nastavená počas leta od 9.00 h do 20.30 h, pričom pri daždivom počasí bude vypnutá z dôvodu, aby nebolo nutné vodu upravovať zvýšenými dávkami chlóru," priblížila hovorkyňa.



V uzavretom systéme fontány podľa nej koluje osem kubíkov vody, ktorá je upravovaná automatickým dávkovacím systémom, teda udržuje vodu v takej kvalite, aby sa v nej nevytvárali riasy. "Pred sezónou, ktorá zvyčajne trvá od júna do septembra, prešla fontána údržbou," doplnila s tým, že vodné prvky pravidelne kontrolujú zamestnanci mesta.



Radnica rovnako pristúpila k prekrytiu detského ihriska plachtami, ktoré chráni deti pred slnkom.