V Handlovej upravili stránkové hodiny na mestskom úrade

Handlová 10. júla (TASR) - Samospráva Handlovej pristúpila z dôvodu vysokých teplôt ku krátkodobej zmene stránkových hodín na mestskom úrade (MsÚ) a v kontaktnom centre. Pracovnú dobu zamestnancov posunie od štvrtka (11. 7.), opatrenie bude platiť do stredy 17. júla. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



K úprave stránkových hodín z dôvodu vysokých teplôt a v tejto súvislosti i dodržiavania povinnosti zamestnávateľa o bezpečnosti pri práci radnica pristúpila vzhľadom na to, že budova handlovského MsÚ nie je plne klimatizovaná, čím dochádza ku kumulácii tepla v jeho priestoroch.



Stránkové hodiny na MsÚ vrátane jeho pracovísk v podnikateľskom inkubátore a oddelenia mestských projektov budú od štvrtka v čase od 6.00 do 14.00 h. Zamestnanci budú obyvateľom k dispozícii aj počas nestránkového dňa, ktorý pripadá na štvrtok. V piatok (12. 7.) budú pracovať od 7.00 do 14.00 h. Posunom pracovného času nie je podľa radnice nijako dotknutý osemhodinový pracovný úväzok zamestnancov mesta.



"Mesto odporúča, aby obyvatelia v prípade tropických horúčav prednostne kontaktovali zamestnancov MsÚ elektronicky, respektíve telefonicky a vyhýbali sa pobytu na verejných priestranstvách počas vysokých teplôt," ozrejmila Paulínyová.



Vysoké teploty pomôže na Námestí baníkov zmierniť fontána a vodná hmla. Fontána funguje počas letných mesiacov od 9.00 do 20.30 h, vodná hmla je v prevádzke od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 16.00 h. Mesto tiež spustilo kužeľ s pitnou vodou. Na ochranu pred slnečnými lúčmi na detskom ihrisku na námestí od začiatku leta nainštalovalo jeho prekrytie.