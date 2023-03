V Handlovej vyzbierali za rok viac ako 18 ton použitého oblečenia

Handlová 6. marca (TASR) - Obyvatelia Handlovej odovzdali do 15 špeciálnych kontajnerov od marca 2022 do marca tohto roka celkom 18,248 tony použitého oblečenia. V prepočte tak za rok ušetrili 354 ton oxidu uhličitého. Vyplýva to zo štatistiky zberovej spoločnosti. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Textilný priemysel je druhým najväčším znečisťovateľom planéty hneď po ropnom priemysle a ohrozuje všetko živé na Zemi. Na výrobu stoviek miliárd kusov oblečenia sa spotrebujú obrovské množstvá farbív, chémie, vody, ropy, pesticídov," pripomenula Paulínyová.



Tento problém si podľa nej začína uvedomovať stále viac ľudí, ktorí pomáhajú triediť, kupujú výrobky z recyklovaných materiálov či v second handoch, pričom týmto úsilím sa im darí výrazne predĺžiť životnosť už raz vyrobených kusov.



"Každý, kto chce niečo vyhodiť, by sa mal najprv zamyslieť nad tým, či daná vec ešte nemôže poslúžiť niekomu inému, prípadne na iný účel. Ak je textil zachovaný, môžu zavolať do niektorých mestských organizácií, akou je napríklad Jazmín, či šatstvo a obuv nie je vhodené na použitie pre útulok, kde žijú ľudia bez domova," priblížila Paulínyová.



Šatstvo musia obyvatelia podľa nej vložiť čisté a zabalené v starej nákupnej taške, aby sa tovar pri prevoze neznehodnotil. "Naopak, do kontajnerov nepatria plesnivé, mokré a od chemikálií zašpinené veci. Takisto žiadne druhy komunálneho odpadu," upozornila.



Zberová spoločnosť textil roztriedi do viac ako 200 kategórií. "Jednou z nich je kategória na opätovné použitie v second handoch, ďalšiu skupinu tvorí textil pre priemysel a recykláciu. Znečistené a nerecyklovateľné odevy sú určené na energetické využitie, poslúžia teda ako doplnkové palivo pre elektrárne," dodala hovorkyňa mesta.