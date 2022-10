V Handlovej vznikla pobočka Jednoty dôchodcov Slovenska

Handlová 5. októbra (TASR) - Handlovskí seniori majú už oficiálne zastúpenie aj v podobe pobočky Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS). Spolupodieľať sa chcú na rozhodovaní v meste, zapojiť sa chcú i do sociálneho programu samosprávy v podobe potravinovej banky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Základná organizácia JDS vznikla v septembri a v súčasnosti má 62 členov. "JDS je organizácia s vyše 30-ročnou tradíciou. Naším cieľom je spolupráca s mestom. Budeme organizovať dobrovoľnícku činnosť a viesť starších ľudí k vzájomnej pomoci a uspokojovaniu ich základných životných potrieb," povedal druhý podpredseda handlovskej základnej organizácie Ondrej Molnár. Medzi ďalšie aktivity, ktoré chcú medzi seniormi rozvíjať, je podľa neho prednášková činnosť či športové akcie.



Handlovskí seniori sú združení i v dennom centre, ktoré je sociálnou službou mesta, JDS je zase celoštátnou organizáciou. "Náš hlas sa tak dostane vyššie," podotkol Molnár.



Členovia novej seniorskej organizácie budú bezplatne využívať priestory denného centra, v ktorej 21 z nich aj pôsobí.



Základnú organizáciu JDS zapojí sociálne oddelenie mestského úradu aj do komunitného plánu sociálnych služieb mesta, čím združenie získa možnosť žiadať o dotácie. Seniori však chcú hlavne pomáhať. Medzi ich prvé myšlienky, na ktorých sa chcú spolupodieľať, je potravinová banka. "Po odevnej banke by sa tak tá potravinová stala druhým sociálnym programom mesta," doplnila vedúca sociálneho oddelenia Veronika Cagáňová.



Potravinovú banku si však podľa jej slov netreba predstavovať ako sklad plný potravín. "Doručené potraviny takmer vzápätí idú preč. Nie skladovanie, ale distribúcia je princíp potravinovej banky. Práve v tomto by seniori z JDS mohli pomôcť," dodala.