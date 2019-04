V Handlovej začali s triedením biologicky rozložiteľného odpadu

Prvý zvoz separovaného biologického odpadu z nádob naplánovala radnica na 13. mája.

Handlová 13. apríla (TASR) - V Handlovej začali so separovaním biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v rodinných domoch. Rozvoz nádob pre vybrané domácnosti zabezpečuje samospráva v spolupráci s mestskou spoločnosťou od tohto týždňa, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Nádoby na separovanie bioodpadu rozváža mestská spoločnosť Hater - Handlová podľa jednotlivých lokalít v meste. Handlovčania bývajúci v rodinných domoch si nádoby o objeme 240 litrov prevezmú preberacím protokolom v určenom termíne v popoludňajších hodinách," uviedla Paulínyová.



Rozvoz samospráva podľa nej naplánovala v dvoch etapách, prvá sa skončí 18. apríla a druhá sa začne 23. apríla. "Nádoby si obyvatelia budú môcť prevziať vždy v čase od 16.00 do 19.00 h. Nájdu v nich kalendár zvozu, tiež informácie, čo patrí a nepatrí do bioodpadu. Nádoby sú majetkom mesta," doplnila.



S prvým rozvozom nádob začala mestská spoločnosť v tomto týždni v lokalite ulíc Mládežnícka, Pionierov, Gagarina, Jilemnického, Hurbanova, Kremnická a Kunešovská. Mesto bude postupne o ďalších lokalitách informovať na svojom webovom sídle a rozhlase. Prvý zvoz separovaného biologického odpadu z nádob naplánovala radnica na 13. mája.



"Separácia BRO výrazne znižuje množstvo odpadu uloženého na skládku, čím môžeme predpokladať, že sa nebude enormne zvyšovať poplatok za nakladanie s odpadmi v meste. Bioodpady sú váhovo najväčšou zložkou komunálneho odpadu. Pri skládkovaní má bioodpad nedostatok kyslíka na rozklad, čím vznikajú plyny, ktoré zapáchajú a poškodzujú zdravie ľudí a ozónovú vrstvu zeme," dodala Paulínyová.



Náklady na obstaranie nádob na BRO do handlovských domácností predstavovali 60.000 eur.