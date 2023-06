V Handlovej začne plniť v septembri povinnú školskú dochádzku 138 detí

Handlová 26. júna (TASR) - Základné školy (ZŠ) v Handlovej otvoria v školskom roku 2023/2024 osem tried prvého ročníka. Povinnú školskú dochádzku tam začne v septembri plniť 138 prvákov. Vyplýva to zo štatistiky radnice, o ktorej informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Zápis žiakov do prvého ročníka troch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutočnil od 12. do 18. apríla. "Na povinnú školskú dochádzku zapísali rodičia 164 detí. Z celkového počtu 170 detí, ktoré prišli na zápis, bolo 138 žiadostí o prijatie dieťaťa do prvého ročníka, 31 žiadostí o opakovanie povinného predprimárneho vzdelávania a jedno dieťa bude študovať v zahraničí," konkretizovala Paulínyová.



ZŠ na Mierovom námestí otvorí tri triedy prvého ročníka, ktoré bude navštevovať 55 detí, tri triedy pre 50 detí otvorí i ZŠ Školská. ZŠ Morovnianska cesta bude mať dve triedy, ktoré bude navštevovať 32 prvákov.