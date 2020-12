TRAGÉDIA V HANDLOVSKEJ BANI: Muž utrpel smrteľný úraz

Handlová 8. decembra (TASR) - V podzemí bane Handlová utrpel v pondelok (7. 12.) popoludní smrteľný pracovný úraz 41-ročný muž. Baníka zasiahla uvoľnená prázdna paleta, ktorá slúži na dopravu dreva a iného banského materiálu, spolu s brzdným vozíkom. Ďalší, 29-ročný baník utrpel zranenie ramena. TASR o tom v utorok informovala tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza Adriana Siváková.



"V banskej chodbe, využívanej na dopravu materiálu, pripravovali baníci priestor na montáž dopravníka na odťažbu uhlia. Krátko pred 17.00 h tam došlo k uvoľneniu prázdnej palety spolu s brzdným vozíkom, ktorá zasiahla 41-ročného baníka," opísala Siváková.



Banskí záchranári, ktorí sa v tom čase nachádzali v podzemí, podľa nej okamžite poskytli postihnutému prvú pomoc a zabezpečovali resuscitáciu až do príchodu lekára z Hlavnej banskej záchrannej stanice. "Žiaľ, následkom nárazu baník utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol," ozrejmila.



Pri mimoriadnej udalosti utrpel zranenie ramena aj ďalší zamestnanec, ktorého po ošetrení následne prepustili do domácej starostlivosti.



Okolnosti, priebeh a príčiny banského nešťastia aktuálne vyšetruje komisia štátnej banskej správy - Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, ktorá krátko po nehode sfárala do podzemia.



"Je nám nesmierne ľúto tejto tragickej udalosti a vyhasnutého mladého života nášho zamestnanca. Stratili sme zodpovedného, pracovitého a spoľahlivého baníka, dobrovoľného banského záchranára, ktorý v bani Handlová odfáral 15 rokov. Súcitíme s rodinou v tejto mimoriadne ťažkej chvíli, vyjadrili sme jej našu úprimnú sústrasť a podporu," skonštatovala Siváková.



Ochrane života, zdravia pri práci a bezpečnosti banskej prevádzky venuje spoločnosť podľa nej zvýšenú pozornosť, ktorá sa prejavuje vo výraznom poklese pracovnej úrazovosti. "Podobnú tragédiu so smrteľným následkom sme v našej spoločnosti zaznamenali pred dvoma rokmi v marci 2018, keď v dôsledku pádu horniny vyhasol život 49-ročného baníka v bani Nováky," dodala.