V handlovskej nemocnici vlani ukončili viac ako 1400 hospitalizácií
Autor TASR
Handlová 26. januára (TASR) - Handlovská nemocnica ukončila minulý rok s viac ako 1400 hospitalizáciami pacientov. V porovnaní s rokmi 2024 a 2023 ich počet stúpol. Najvyťaženejším mesiacom bol október, počas ktorého tam hospitalizovali takmer 150 ľudí. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.
Najväčší podiel tvorili pacienti na dvoch jednotkách oddelenia dlhodobo chorých, kde bolo hospitalizovaných viac ako 820 ľudí. Rehabilitačné oddelenie poskytlo starostlivosť takmer 370 pacientom a dom ošetrovateľskej starostlivosti pomohol viac ako 260 klientom.
„Rastúci počet hospitalizácií aj ambulantných výkonov vnímame ako jasný signál dôvery pacientov. Zároveň je to pre nás záväzok neustále zlepšovať podmienky liečby, rozvíjať odborné pracoviská a vytvárať prostredie, v ktorom sa pacienti cítia bezpečne a vypočutí,“ uviedla riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
Zdravotníci v rámci ambulantnej starostlivosti ošetrili v minulom roku viac ako 83.000 pacientov, celkový počet ambulantných výkonov presiahol 210.000. Spolu s výkonmi oddelenia klinickej biochémie ide o viac ako 95.000 pacientov a 347.000 ambulantných výkonov. Počas roka 2025 nemocnica realizovala v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti takmer 1200 zákrokov, pričom dominantné postavenie mala chirurgia s viac ako 1100 výkonmi. Doplnili ju zákroky v odbore urológia a gynekológia.
„Výsledky roka 2025 potvrdzujú, že nemocnica je stabilným pilierom zdravotnej starostlivosti v regióne hornej Nitry. Rastúce počty pacientov odzrkadľujú nielen demografické výzvy, ale aj dôveru verejnosti v odbornosť zdravotníkov, dostupnosť starostlivosti a systematický rozvoj nemocnice,“ skonštatovala Veselá.
