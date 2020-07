V handlovskej nemocnici zakázali návštevy na oddelení dlhodobo chorých

Handlová 21. júla (TASR) – Od stredy (22. 7.) bude v Nemocnici Agel v Handlovej platiť zákaz návštev pacientov hospitalizovaných na lôžkach oddelenia dlhodobo chorých, ako aj v Senior centre Svätej Kataríny. Aj naďalej platí povinnosť používať osobné ochranné pomôcky, zvýšená je dezinfekcia v priestoroch zdravotníckeho zariadenia a povinné je prekrytie horných dýchacích ciest.



Ako informovala hovorkyňa skupiny Agel Martina Pavliková, opatrenia prijala nemocnica v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou súvisiacou s pandémiou ochorenia COVID-19. Nemocnica opätovne sprísnila režim a prijala opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v záujme ochrany pacientov aj zamestnancov nemocnice.



„Triáž je pri vstupe do nemocnice zrušená, avšak teplota a cestovateľská anamnéza je pacientom a sprevádzajúcim osobám zisťovaná priamo v ambulanciách nemocnice. Zároveň sa pri návšteve lekára vypisuje dotazník. Novým opatrením je aj to, že pacienti, ktorí idú na plánovaný alebo akútny operačný zákrok, musia podstúpiť testovanie na COVID-19. Vedenie nemocnice zakazuje tiež akýkoľvek voľný pohyb osôb vo vnútorných priestoroch nemocnice, ktorý nie je viazaný na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznila Pavliková.