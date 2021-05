V Handparku v Handlovej pribudla rampa, mesto chystá ďalšie novinky

Handlová 4. mája (TASR) - Zelenú plochu v blízkosti handlovskej nemocnice, známu ako Handpark, plánuje samospráva ďalej rozvíjať s miestnou komunitou. V spolupráci s partnermi pripravila adopciu nových drevín, miestni športovci tam vybudovali rampu pre bajkerov.







Mesto získalo Handpark do nájmu pred pár mesiacmi od rímskokatolíckej cirkvi, čím obe strany určili, kto sa o park bude starať, spomenula pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Podstatnou vecou aj je, že tu môžeme robiť projekty, ktoré sú naviazané na to, že samospráva má k parku dlhodobý nájomný vzťah. Sme veľmi radi, že sa táto spolupráca podarila a prvé jej výsledky už môžu obyvatelia vidieť," doplnila hovorkyňa.



Výsledkom spolupráce s miestnou farnosťou a handlovskou mestskou spoločnosťou Hater-Handlová je podľa nej výsadba adoptovaných stromov. "Celá spolupráca vo veci adopcie stromčekov sa rozvíjala od minulého roka, keď bolo nutné z dôvodu ochrany majetku a života ľudí vyrúbať v parku 27 stromov. Farár z našej farnosti oslovil mestskú spoločnosť, spolu s odborníkom sa pozreli, aké by tu malo byť druhové zloženie, vytypovali 40 drevín a tieto sa stali predmetom adopcie," priblížila.



Dreviny si Handlovčania adoptovali v priebehu troch, prípadne štyroch dní. "O zeleň sa bude naďalej starať Hater. Adoptívni rodičia by podľa nášho záhradníka rovnako mohli prísť do Handparku, porozprávať sa so stromami a občas ich poliať. Rozhodne sa však o ne nestarať odborne, keďže je to v rukách odborníkov," ozrejmila Paulínyová.



Handpark má okrem relaxačnej funkcie slúžiť i na aktívny oddych, preto prvým z rozvojových, i keď menším projektov je podľa nej rampa pre bajkerov. "Podali sme i projekt na vybudovanie hernej zóny. Mala by byť miestom stretávania sa, kde mladší či starší nájdu oddych, zahrajú si petang alebo inú hru," avizovala hovorkyňa mesta.



Park za nemocnicou využívali Handlovčania na stretávanie sa či pikniky aj v minulosti a mesto s tým chce podľa jeho hovorkyne pokračovať, keďže je naďalej miestom pre rôzne komunity. "Našou víziou je, aby tu bolo aj oddychové športovisko, kam si ľudia budú môcť prísť zabehať. Tieto vízie sa nám postupne darí napĺňať," dodala.