VÁŽNA NEHODA: Pri Košiciach sa zrazili tri autá, hlásia zranených

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

K nehode došlo na štátnej ceste I/17 medzi hraničným priechodom Milhosť - Košice. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Zranenia mali utrpieť štyri osoby.

Autor TASR
Košice 2. januára (TASR) - V katastri obce Haniska pri Košiciach došlo k dopravnej nehode troch osobných áut. Podľa prvotných informácií utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že úsek cesty je uzavretý.

K nehode došlo na štátnej ceste I/17 medzi hraničným priechodom Milhosť - Košice. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Zranenia mali utrpieť štyri osoby.

Policajné hliadky odkláňajú dopravu smerom na Čaňu a do obce Haniska. „Vodičov žiadame o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov polície a využitie obchádzkových trás,“ uvádza polícia.

