V Hanušovciach n. Topľou sa začína výstavba domu seniorov

Hanušovce nad Topľou 13. septembra (TASR) - Zariadenie pre seniorov v Hanušovciach nad Topľou začnú stavať ešte v septembri. Na jeho výstavbu získalo mesto vyše 3,6 milióna eur z plánu obnovy. Ako pri poklepaní základného kameňa stavby zariadenia uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), na rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti vyčlenili spolu 212 miliónov eur.



Z nich podporia po celom Slovensku pobytové nízkokapacitné zariadenia do 12 miest, sociálno-zdravotné zariadenia do 30 miest aj ambulantné sociálne služby. Spolu ponúknu viac ako 2350 miest. V súčasnosti je zazmluvnených 1439 miest v 67 projektoch a zazmluvnená suma predstavuje takmer 115 miliónov eur.



"Čo sa týka zariadení s kapacitou do 30 klientov, tie sa rozchytali veľmi rýchlo, ale ešte stále platí výzva pre zariadenia s kapacitou do 12 miest a pre ambulantné služby, takže chcem vyzvať ďalšie samosprávy, aby sa ešte prihlásili," uviedol Tomáš.



Domov pre seniorov v Hanušovciach nad Topľou s kapacitou 30 klientov bude v širšom centre mesta, naprojektované sú dve nadzemné podlažia s počtom 22 izieb.



Slúžiť má seniorom odkázaným na pomoc iných osôb. "Bude pre ľudí s rôznym stupňom odkázanosti, čiže aj tých, ktorí sú imobilní, aj tí s mobilitou by tu mali nájsť svoje miesto. Snažili sme sa reagovať na spoločenský dopyt, ktorý je tu dlhodobo," uviedol primátor Štefan Straka.



Výstavba zariadenia by mala trvať 16 mesiacov. "Do konca roka by sme chceli dostať stavbu pod strechu a uzavrieť, aby sme mohli potom v zime vykonávať ostatné práce," uviedol Maroš Boľanovský zo spoločnosti PehAES. Radnica predpokladá, že v zariadení by mohli byť umiestnení klienti v prvej polovici roka 2026.