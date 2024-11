V Hanušovciach nad Topľou plánujú založiť sociálny podnik

Hanušovce nad Topľou 6. novembra (TASR) - Mesto Hanušovce nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou plánuje zriadiť sociálny podnik. Zámer schválili poslanci na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ako pre TASR uviedol primátor Štefan Straka, zamerať sa plánujú na menšie stavebné práce a cintorínske služby.



"Podnikateľským subjektom sa neoplatí, možno to pre nich nie je zaujímavé, robiť nejakých 30 až 45 pohrebov ročne, ale pre nás je to určitý príjem, ktorý samozrejme môže byť použitý na spolufinancovanie miezd a odvodov," dodal Straka.



Pracovné miesta v sociálnom podniku budú spolufinancované dotáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Národného projektu Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom. Podnikateľský plán by mali mať hotový v novembri. Zamestnávať plánujú osem zamestnancov.



"Gro budú tvoriť ľudia so zdravotným znevýhodnením. Potom tu máme ľudí tesne pred dôchodkom, to sú ľudia doráňaní životom, nejakými chorobami, úrazmi, ale sú šikovní. Možno nevedia pracovať v takom tempe ako mladí, ale tú zručnosť majú a môžu ju odovzdať," povedal primátor.



Služby sociálneho podniku by mohli využívať miestne školy, mestské budovy alebo iné verejné objekty. Podnik by mohol začať fungovať v roku 2025.