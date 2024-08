V Hanušovciach nad Topľou pripravujú výstavbu domova pre seniorov

Hanušovce nad Topľou 29. augusta (TASR) - V Hanušovciach nad Topľou pripravuje samospráva výstavbu zariadenia pre seniorov. Sociálnu službu má poskytnúť 30 seniorom. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Štefan Straka, predpokladajú, že výstavba by mohla začať ešte v septembri.



Nové zariadenie bude slúžiť seniorom odkázaným na pomoc iných osôb. Bude mať dve nadzemné podlažia s celkovým počtom 22 izieb, z toho 14 jednolôžkových a osem dvojlôžkových. O klientov by sa malo starať spolu 15 zamestnancov. Domov pre seniorov je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky na pobyt, stravovanie, upratovanie a údržbu bielizne. Súčasťou zariadenia budú aj priestory na sociálne poradenstvo, oddych a rozvoj osobných aktivít.



Primátor zdôraznil, že takéto zariadenie v okolí chýbalo. "Hanušovčania či ľudia z mikroregiónu, z okolitých vyše 20 obcí, sú často umiestňovaní desiatky, niekedy aj stovky kilometrov ďaleko, až pri ukrajinských alebo poľských hraniciach. Zlé na tom je, že hoci dostanú službu, sú vykorenení zo svojho prostredia," dodal Straka s tým, že už teraz majú na radnici nahlásených záujemcov.



Domov pre seniorov bude v širšom centre mesta, v susedstve sa nachádza materská škola a zdravotné centrum. Výstavba by mala trvať 16 mesiacov od prevzatia staveniska spoločnosťou PEhAES a.s.. Projekt v hodnote 2,99 milióna eur bude financovaný z plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.