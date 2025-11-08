< sekcia Regióny
V Hanušovciach nad Topľou rozšíria cintorín, práce začnú na jar
Časť pozemkov už vykúpili a prevody sú dokončené. Ďalšie majú vyriešiť v priebehu novembra.
Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 8. novembra (TASR) - Mesto Hanušovce nad Topľou pripravuje rozšírenie mestského cintorína. Dôvodom je nedostatok voľných hrobových miest a vyčerpanie kapacitných možností súčasného areálu. Ako pre TASR uviedol primátor Štefan Straka, aktuálne mesto eviduje približne 50 voľných miest.
„Mesto spravuje pomerne veľký cintorín. Máme vyše 1100 hrobových miest a pochovaných je tu viac než 1600 zosnulých. Narážame však na územné limity, ktoré doteraz neumožňovali ďalšie rozšírenie,“ priblížil Straka. Samospráva na výkup pozemkov vyčlenila približne 20.000 až 25.000 eur z celkového úveru, ktorý bol prijatý na spolufinancovanie rôznych eurofondových projektov.
Časť pozemkov už vykúpili a prevody sú dokončené. Ďalšie majú vyriešiť v priebehu novembra. „Máme podpísané kúpne zmluvy s ľuďmi, ktorí vlastnia pozemky v okolí cintorína. Títo občania sa rozhodli, že ich mestu predajú, čím prispejú k verejnoprospešnému zámeru. Vďaka tomu očakávame, že v priebehu najbližšieho roka až dvoch sa podarí vytvoriť priestor pre ďalších 300 až 350 hrobových miest,“ doplnil primátor.
Rozširovanie cintorína bolo podľa samosprávy brzdené komplikovanou legislatívou a zdĺhavými postupmi pri rokovaniach so štátom. „Kým dohody s občanmi prebiehajú hladko, pri pozemkoch vo vlastníctve štátu, najmä Slovenského pozemkového fondu, sú procedúry mimoriadne zložité, právne aj administratívne. Privítali by sme rýchlejší a pružnejší prístup zo strany štátu,“ zdôraznil Straka.
Prvé terénne úpravy v novej časti cintorína by sa podľa plánov mesta mali začať na jar 2026. Samospráva plánuje vyjsť v ústrety rôznym požiadavkám občanov aj čo sa týka formy pochovávania. Zároveň mesto zvažuje aj výstavbu kolumbária na ukladanie urien.
