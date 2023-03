V hanušovskom kaštieli prebieha rozsiahla rekonštrukcia

Hanušovce nad Topľou 4. marca (TASR) - Vo vyše 280-ročnom Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou začali s rozsiahlou rekonštrukciou interiéru. Objekt sa dostane do stavu pred obdobím druhej svetovej vojny. Z dôvodu rekonštrukcie je kaštieľ, ktorý je jednou z troch organizačných jednotiek Krajského múzea v Prešove, pre verejnosť dočasne neprístupný. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Výsledkom rekonštrukcie by malo byť podľa jej slov okrem iného aj odkrytie historických malieb či zreštaurovanie vzácneho štukového stropu v tejto národnej kultúrnej pamiatke grófskej rodiny Dessewffyovcov.



Rekonštrukcia s predpokladaným celkovým nákladom takmer 800.000 eur bude prebiehať v troch etapách. V rámci prvej etapy je plánovaná výmena celej elektroinštalácie, vybudovanie nového hygienického zázemia na prvom a druhom nadzemnom podlaží a taktiež aj nová plynová kotolňa.



"Rátame takisto s novými rozvodmi elektronického protipožiarneho systému a zabezpečovacieho systému. Súčasťou rekonštrukcie je aj deinštalácia alebo odstránenie prvkov, ktoré tam v 70. rokoch inštalovali ako do občianskej budovy," uviedol zástupca riaditeľa Krajského múzea v Prešove Samuel Bruss s tým, že posledná rekonštrukcia kaštieľa prebiehala práve v 70. rokoch.



V rámci druhej etapy obnovy interiéru bude prebiehať reštaurovanie všetkých povrchov. Po vykonaní umelecko-historického výskumu, ale aj reštaurátorského výskumu interiéru sa totiž zistilo, že v priebehu 20. storočia došlo k zastretiu rôznych malieb zo záveru 18. a prvej polovice 19. storočia. Reštaurovať by sa mal aj vzácny barokový štukový strop v takzvanej reprezentatívnej sále alebo prijímacom audienčnom salóne grófskej rodiny Dessewffyovcov.



"Zároveň by malo dôjsť k rekonštrukcii a obnove podláh na prvom a druhom nadzemnom podlaží, takisto dôjde vďaka dochovaným fotografiám aj k rekonštrukcii a usadeniu nových dverových výplní," dodal Bruss.



Tretia etapa rekonštrukcie predpokladá nový mobiliár pre stále expozície a potreby inštitúcie múzea. Kaštieľu je takisto plánované aj prinavrátenie zásady barokovej osobitosti prechodu z jednej miestnosti do druhej.



Projektový zámer bude financovaný z prostriedkov ministerstva kultúry vo výške 475.000 eur a financií PSK vo výške viac ako 323.000 eur. Predpokladané trvanie rekonštrukcie je do konca roka 2024.