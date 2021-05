V Harichovciach otvorili dva úseky cyklochodníka

Harichovce 8. mája (TASR) – Obce Harichovce a Iliašovce v okrese Spišská Nová Ves spája nový, štvorkilometrový cyklochodník. Oficiálne ho tam otvorili v sobotu a zároveň otvorili dvojkilometrový úsek z Harichoviec do Spišskej Novej Vsi. Výstavbu financovala obec Harichovce z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého sprostredkovateľským orgánom je Košický samosprávny kraj (KSK).



"V počte kilometrov cyklotrás je náš kraj stále na pomyselnom konci spomedzi ostatných samosprávnych krajov. Aktuálne ich máme 1882 kilometrov, väčšina z nich vedie mimo zastaveného územia obcí a miest. Teší nás, že sme pomohli k výstavbe cyklotrasy, ktorá prepojí Harichovce a Iliašovce s okresným mestom. Spiš je naozaj výnimočný v tom, že je tu Slovenský raj a je to naozaj magnet pre turistov, čiže naozaj potenciál je tu obrovský, a preto KSK bude pokračovať naďalej v takýchto projektoch," uviedol pre TASR predseda KSK Rastislav Trnka.



Cyklotrasa, ktorá vedie z Harichoviec, je obojsmerná a skladá sa z dvoch úsekov. Prvý prepája Harichovce a Iliašovce, druhý Harichovce s priemyselnou časťou Spišskej Novej Vsi.



"Vďaka tomuto projektu sa rozšírili možnosti trávenia voľného času nielen našich obyvateľov, ale i širokého okolia. Dokonca sú už na obzore aj prvé 'lastovičky' v oblasti podnikania, naši občania, ktorí chcú popri ceste robiť bufety s občerstvením a podobne. Je to zatiaľ v rovine úvah," priblížil starosta obce Harichovce Ľubomír Belej s tým, že v budúcnosti by chceli oba úseky spojiť.



Náklady na výstavbu novej cyklotrasy predstavovali viac ako 1,5 milióna eur. Obec sa na spolufinancovaní podieľala sumou viac ako 80.000 eur. Cyklotrasa by sa v budúcnosti podľa starostky obce Iliašovce Anny Frankovičovej mohla rozšíriť z Iliašoviec cez letohrádok Sans Souci, nazývaný aj ako 'tisícročná kaplnka'.



"Čakáme na výzvu, aby sa to napojilo a cyklotrasa by pokračovala až na Modrý vrch k poliklinike v Spišskej Novej Vsi. Mala by približne sedem kilometrov," doplnila Frankovičová.



KSK v rámci strategického dokumentu plán udržateľnej mobility predpokladá práve výstavbu cyklotrás, ktoré prepájajú mestá s blízkymi obcami. Do päť kilometrov od väčších miest by mala byť vybudovaná súvislá sieť cyklotrás, ktoré môžu využívať obyvatelia aj na cestu do práce či za službami.