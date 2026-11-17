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V. Hauser ľutuje trestnú činnosť, žiada o odpustenie
Vražda šiestich Vietnamcov patrí k najzávažnejším prípadom v dejinách slovenskej kriminalistiky.
Autor TASR
Trnava 17. novembra (TASR) - Na doživotie odsúdený Viliam Hauser, ktorý sa podieľal na vražde šiestich Vietnamcov, ľutuje svoju trestnú činnosť a žiada o odpustenie. Povedal to na utorkovom verejnom zasadnutí Okresného súdu Trnava. Občianske združenie Parole podalo návrh na podmienečné prepustenie Hausera z väzenia.
„Trest, ktorý som dostal, je zaslúžený a spravodlivý. Po celý čas som ho pokorne niesol. Snažil som sa vo väzenskom priestore zmeniť a uvedomiť si následky svojho nehanebného konania,“ zdôraznil odsúdený. Myslí si, že uložený trest sa už môže preklopiť z represívnej do prevýchovnej časti. Minulý týždeň zároveň podal návrh na preloženie z maximálneho do stredného stupňa stráženia.
Vietnamská komunita na Slovensku v otvorenom liste požiadala okresný súd, aby nevyhovel návrhu na podmienečné prepustenie Hausera. „Masaker na Starej Vajnorskej dodnes žije v pamäti vietnamských rodín na Slovensku i v Česku a každá ďalšia žiadosť odsúdeného o prepustenie tieto rany opätovne otvára,“ uviedli organizácie Vietnamská komunita na Slovensku, Únia vietnamských žien na Slovensku a Vietnamské korene.
Hauser reagoval, že skutok viedol s cieľom získania finančných prostriedkov. „Išlo mi o získanie peňazí, keďže moje morálne hodnoty boli vtedy nesprávne. Môj skutok nebol vedený voči žiadnej rase, náboženstvu, presvedčeniu a ani voči žiadnym menšinám,“ podotkol.
Leopoldovská väznica súdu podmienečné prepustenie Hausera neodporúča. Jeho resocializačná prognóza je síce podľa hodnotenia ústavu na výkon trestu priaznivá a riziko recidívy nízke, Hauser však nie je podľa ústavu spôsobilý fungovať v kolektíve. Obhajoba s takýmto hodnotením nesúhlasí.
Vražda šiestich Vietnamcov patrí k najzávažnejším prípadom v dejinách slovenskej kriminalistiky. Stala sa 8. apríla 1994 v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave. Vtedy 23-ročný Róbert Matta zavraždil samopalom troch mužov vo veku 34 a 35 rokov, dve ženy vo veku 32 a 33 rokov, z ktorých jedna bola tehotná, a vtedy 24-ročný Hauser udusil osemmesačné dieťa. Motívom bola lúpež viac ako 1,1 milióna korún v rôznych menách.
„Trest, ktorý som dostal, je zaslúžený a spravodlivý. Po celý čas som ho pokorne niesol. Snažil som sa vo väzenskom priestore zmeniť a uvedomiť si následky svojho nehanebného konania,“ zdôraznil odsúdený. Myslí si, že uložený trest sa už môže preklopiť z represívnej do prevýchovnej časti. Minulý týždeň zároveň podal návrh na preloženie z maximálneho do stredného stupňa stráženia.
Vietnamská komunita na Slovensku v otvorenom liste požiadala okresný súd, aby nevyhovel návrhu na podmienečné prepustenie Hausera. „Masaker na Starej Vajnorskej dodnes žije v pamäti vietnamských rodín na Slovensku i v Česku a každá ďalšia žiadosť odsúdeného o prepustenie tieto rany opätovne otvára,“ uviedli organizácie Vietnamská komunita na Slovensku, Únia vietnamských žien na Slovensku a Vietnamské korene.
Hauser reagoval, že skutok viedol s cieľom získania finančných prostriedkov. „Išlo mi o získanie peňazí, keďže moje morálne hodnoty boli vtedy nesprávne. Môj skutok nebol vedený voči žiadnej rase, náboženstvu, presvedčeniu a ani voči žiadnym menšinám,“ podotkol.
Leopoldovská väznica súdu podmienečné prepustenie Hausera neodporúča. Jeho resocializačná prognóza je síce podľa hodnotenia ústavu na výkon trestu priaznivá a riziko recidívy nízke, Hauser však nie je podľa ústavu spôsobilý fungovať v kolektíve. Obhajoba s takýmto hodnotením nesúhlasí.
Vražda šiestich Vietnamcov patrí k najzávažnejším prípadom v dejinách slovenskej kriminalistiky. Stala sa 8. apríla 1994 v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave. Vtedy 23-ročný Róbert Matta zavraždil samopalom troch mužov vo veku 34 a 35 rokov, dve ženy vo veku 32 a 33 rokov, z ktorých jedna bola tehotná, a vtedy 24-ročný Hauser udusil osemmesačné dieťa. Motívom bola lúpež viac ako 1,1 milióna korún v rôznych menách.