V Heľpe na folklórnom festivale vystúpi koncom júna 1500 účinkujúcich

Banská Bystrica 6. júna (TASR) - Okolo 1500 účinkujúcich sa predstaví na jednom z najvýznamnejších a najstarších folklórnych festivalov na Slovensku, 59. ročníku Horehronské dni spevu a tanca (HDST), ktoré sa uskutočnia 27. až 29. júna v Heľpe. Okrem hudby, spevu a tanca priblíži výtvarné, remeselné a slovesné umenie, ľudové divadlo, tradičný odev i gastronómiu. Informovala o tom v piatok riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska (SOS) v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.



Zdôraznila, že ich prvoradou snahou ako hlavného organizátora festivalu je uchovávanie kultúrneho dedičstva regiónu, ktoré je pôsobivé a v mnohých ohľadoch celosvetovo fenomenálne.



„Festival v piatok (27. 6.) na amfiteátri otvorí o 19.30 h program Hlasy, ktorý je venovaný viachlasnej hudobno-spevnej kultúre v karpatskom regióne. Predstavia sa v ňom zoskupenia z regiónov Horehronie, Gemer, Liptov, Zemplín, Orava. Program je každoročnou oslavou zápisu horehronského viachlasu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO,“ uviedla Salajová.



Bohatý kultúrny program bude pokračovať až do nedele (29. 6.), kedy sa na hlavnej scéne predstavia v programe To hrdielko mojo tri výnimočné speváčky ľudových piesní, Martina Ťasková, Ivana Brillová a Sára Varšová. Záver HDST bude patriť koncertu českej kapely Čechomor, ktorý sa začne o 15.00 h.



Návštevníci si cez víkend môže pozrieť etnografické a fotografické výstavy, medzi nimi i výstavu tradičných vyšívaných vzorov na ženských zásterách Kvety z Telgártu. Vo farskom dvore bude mať piate pokračovanie výstava 70 sukieň mala, ktorá mapuje viaceré varianty ľudového odevu obcí Poniky a Strelníky z obdobia 20. storočia.



Tradičný jarmok na námestí obce predstaví remeselníkov a výrobcov, ktorí svoje remeslo udržiavajú už niekoľko generácií a je pevnou súčasťou ich rodinného života. Tento rok návštevníci uvidia domáce spracovanie ľanu a konope. V Kúdeľnej izbe ich navyše heľpianske ženy naučia základy pradenia a tkania. Remeselníci predvedú výrobu črpákov, reliéfov, bačovského riadu, hrablí, kosísk, pastierskych bičov, palíc, kapsí, praciek či valašiek. Nebude chýbať miestna kuchyňa s ponukou tradičnej gastronómie ako sú heľpianske guľky, graple, myši či pirohy s bryndzou.



Podľa starostu Heľpy Miroslava Lilka v obci už pripravujú amfiteáter, námestie i priestory starej fary tak, aby sa ľudia u nich cítili príjemne.



„Máme významnú novinku, boli sme podporení v rámci ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie dotáciou na rekonštrukciu amfiteátra. Návštevníci sa môžu tešiť už na jednu zrekonštruovanú drevenicu, ostatné zrealizujeme až po festivale,“ konštatoval Lilko s tým, že na celkovú modernizáciu amfiteátra získali 351.000 eur.



Festival sa realizuje s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý zabezpečí špeciálne Festbusy určené na prepravu návštevníkov folklórneho podujatia. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.