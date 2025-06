V Heľpe sa začínajú 59. Horehronské dni spevu a tanca

Heľpa 27. júna (TASR) - V obci Heľpa sa v piatok začínajú v poradí už 59. Horehronské dni spevu a tanca. Jeden z najstarších folklórnych festivalov na Slovensku prinesie počas troch dní bohatý kultúrny program, ale tiež tradičný jarmok, heľpiansku kuchyňu, program pre deti a ďalšie sprievodné aktivity. TASR o tom informovala riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska (SOS) Tatiana Salajová.



Horehronské dni spevu a tanca prinesú od piatka do nedele (29. 6.) pestrú škálu programov, podujatí a aktivít zameraných na prezentáciu hudby, spevu a tanca, výtvarného, remeselného a slovesného umenia, ľudového divadla, tradičného odevu i tradičnej gastronómie. Festival sa tak ako po minulé roky bude konať na miestnom amfiteátri, ale tiež v areáli základnej školy, na námestí či v budove starej fary.



Folklórny festival v Heľpe otvorí v piatok o 19.30 program Hlasy venovaný viachlasnej hudobno-spevnej kultúre v karpatskom regióne. „Predstavia sa v ňom zoskupenia z Horehronia, Gemera, Liptova, Zemplína a Oravy. Program je každoročnou oslavou zápisu horehronského viachlasu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO,“ priblížila Salajová.



Heľpianske slávnosti prinesú i množstvo sprievodných aktivít. Etnografické a fotografické výstavy predstavia prácu majstra ľudovej umeleckej výroby Ľubomíra Medveďa z Čierneho Balogu, tvorbu breznianskych fotografov Jána Machalu a Viliama Heczka zachytávajúcu obyvateľov Horehronia v rokoch 1946 až 1953, vyšívané vzory na ženských zásterách z Telgártu, tradíciu výrobu chleba a chlebovín či ľudové odevy z obcí Poniky a Strelníky. Súčasťou podujatia budú aj rôzne tvorivé dielne a workshopy či aktivity a program pre deti.



Na námestí obce Heľpa sa v rámci festivalu bude konať aj tradičný jarmok remeselníkov a výrobcov. „Tento rok na jarmoku uvidíte domáce spracovanie ľanu a konope. Zároveň sa predstavia remeselníci prezentujúci výrobu črpákov, reliéfov, bačovského riadu, hrablí, kosísk, pastierskych bičov, palíc, kapsí, praciek, blanciarov, valašiek a fokošov,“ priblížila Salajová s tým, že chýbať nebude ani heľpianska kuchyňa a tradičné heľpianske guľky, graple, myši či pirohy s bryndzou.



Festival v Heľpe potrvá do nedele (29. 6.), dopoludnia v miestnom kostole predstavia hudobno-spevné štýly tradičných chrámových a svetských spevov z obcí Šumiac, Telgárt, Vernár a Veľký Lipník. Podujatie popoludní na amfiteátri ukončí koncert skupiny českej kapely Čechomor.



Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe sú jedným z najvýznamnejších a najstarších folklórnych festivalov na Slovensku. Predstaví sa tam okolo 1500 účinkujúcich. Celková návštevnosť sa počas festivalových dní pohybuje okolo 10.000 ľudí a viac.