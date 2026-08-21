< sekcia Regióny
V Hencovciach našli delostrelecký granát, pyrotechnik ho zneškodnil
Nález munície oznámil v stredu (19. 8.) popoludní 44-ročný muž, ktorý ju našiel pri výkopových prácach za svojím rodinným domom.
Autor TASR
Hencovce 21. augusta (TASR) - V obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou našli pri výkopových prácach granát z obdobia druhej svetovej vojny. Muníciu vzhľadom na jej stav nebolo možné bezpečne previezť, pyrotechnik ju preto bezpečne zneškodnil na poli. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Nález munície oznámil v stredu (19. 8.) popoludní 44-ročný muž, ktorý ju našiel pri výkopových prácach za svojím rodinným domom. Pyrotechnik po obhliadke určil, že ide o delostrelecký granát z obdobia druhej svetovej vojny, ktorý mal vystrelené mechanizmy a jeho prevoz by nebol bezpečný. „Nebezpečenstvo manipulácie s muníciou sa neznižuje s jej pribúdajúcim vekom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že nález majú ľudia čo najskôr oznámiť polícii.
Nález munície oznámil v stredu (19. 8.) popoludní 44-ročný muž, ktorý ju našiel pri výkopových prácach za svojím rodinným domom. Pyrotechnik po obhliadke určil, že ide o delostrelecký granát z obdobia druhej svetovej vojny, ktorý mal vystrelené mechanizmy a jeho prevoz by nebol bezpečný. „Nebezpečenstvo manipulácie s muníciou sa neznižuje s jej pribúdajúcim vekom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že nález majú ľudia čo najskôr oznámiť polícii.