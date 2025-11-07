< sekcia Regióny
V Hencovciach unikala nebezpečná látka v priemyselnom objekte
Na mieste s ôsmimi kusmi techniky zasahovali hasiči z Vranova nad Topľou, Prešova a príslušníci Záchrannej brigády v Humennom.
Autor TASR
Hencovce 7. novembra (TASR) - V obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou zasahovalo 20 hasičov pri úniku nebezpečnej látky v priemyselnom objekte. Vo štvrtok (6. 11.) popoludní im nahlásili vytekajúcu nebezpečnú látku zo zásobníka do havarijnej nádrže. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove na sociálnej sieti, na miesto zásahu povolali Kontrolné chemické laboratórium Jasov.
Príslušníci HaZZ vymedzili miesto zásahu, zastavili únik nebezpečnej látky zo zásobníka, naďalej monitorovali okolie a vytvorili dekontaminačný priestor. „V aktuálnej situácii obyvateľstvo ani životné prostredie nie sú ohrozené,“ uviedli.
Miesto zásahu písomne odovzdali správcovi konkurznej podstaty s poučením. Areál firmy je uzatvorený a strážený súkromnou bezpečnostnou službou. O vzniknutej situácii informovali aj zložky civilnej ochrany, orgány životného prostredia a políciu.
