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V historickej radnici v Prešove našli náhrobný epitaf zo 17. storočia

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Na snímke vzácny náhrobný epitaf zo 17. storočia, ktorý bol objavený na povale Historickej radnice v Prešove. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku.

Autor TASR
Prešov 27. júla (TASR) - Na povale prešovskej historickej radnice objavili dobrovoľníci počas upratovacieho festivalu Milujem svoje mesto náhrobný epitaf zo 17. storočia. Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku. Informoval o tom nálezca Branislav Švorc spoločne s odborníkmi.

Po objavení nález preskúmal historik a epigrafik Miroslav Čovan, ktorý zabezpečil odborné prečítanie a preklad latinského nápisu. „Je to latinský názov z prvej polovice 17. storočia, a preto je to také významné, lebo kameň sa krásne zachoval, čo nie je bežná vec v našich pomeroch,“ uviedol s tým, že kamene v kostole a v iných pamiatkach sú po rokoch často zvetrané či zničené.

Podľa Čovana je zachovaný celý erb i nápisy na kameni. Má ísť o epitaf mešťana a senátora z Košíc Petra Molnára z Budína, ktorý mal vlastniť dom v Prešove, pravdepodobne na Slovenskej ulici. Táto skutočnosť môže vysvetľovať, prečo sa epitaf ocitol v priestoroch prešovskej radnice.

Okrem epitafu našli počas upratovania aj stredoveké kamenné konzolové hlavice. „Ide o gotiku zo 14. storočia, my predpokladáme aj na základe toho krátkeho výskumu, ktorý sme spravili, že ide o kamenné gotické hlavice, ktoré ukončovali konzoly v interiéri Konkatedrály svätého Mikuláša tu v Prešove,“ tvrdí múzejník Samuel Bruss.

Náhrobný epitaf má podľa Švorca prejsť ďalším odborným preskúmaním, zdokumentovaním a konzervovaním. Umiestnený by mal byť v priestoroch prešovskej historickej radnice.

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