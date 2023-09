V historickej synagóge v Lučenci vystavujú obrov oceánov

V historickej synagóge v Lučenci v polovici septembra otvorili interaktívnu výstavu s názvom Obri oceánov, ktorá návštevníkom predstaví zaujímavosti z podmorského sveta. Súčasťou výstavy sú modely najväčších rýb oceánov v životných veľkostiach či zbierka čeľustí a zubov žralokov. Na snímke výstava Obri oceánov v priestoroch lučeneckej synagógy v nedeľu 24. septembra 2023. Foto: TASR - Lukáš Mužla

V historickej synagóge v Lučenci v polovici septembra otvorili interaktívnu výstavu s názvom Obri oceánov, ktorá návštevníkom predstaví zaujímavosti z podmorského sveta. Súčasťou výstavy sú modely najväčších rýb oceánov v životných veľkostiach či zbierka čeľustí a zubov žralokov. Na snímke výstava Obri oceánov v priestoroch lučeneckej synagógy v nedeľu 24. septembra 2023. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Lučenec 24. septembra (TASR) - V historickej synagóge v Lučenci v polovici septembra otvorili interaktívnu výstavu s názvom Obri oceánov, ktorá návštevníkom predstaví zaujímavosti z podmorského sveta. Súčasťou výstavy sú modely najväčších rýb oceánov v životných veľkostiach či zbierka čeľustí a zubov žralokov. Pre TASR to uviedla Andrea Moravčíková z rozpočtovej organizácie LUKUS, ktorá výstavu organizuje.Na výstave Obri oceánov môžu návštevníci vidieť napríklad vráskavca či vorvaňa obrovského, kosatku dravú i niekoľko druhov žralokov, všetky modely sú vytvorené v životných veľkostiach.uviedla Moravčíková.Súčasťou výstavy je tiež zbierka žraločích čeľustí a zubov, ktorej súčasťou sú napríklad čeľuste žraloka tigrieho s dĺžkou štyri metre či zub pravekého žraloka megalodona. Výstava má za cieľ aj vzdelávať, nachádzajú sa tam preto informačné panely, obrazovky so zábermi zvierat v ich prirodzenom prostredí či viacero interaktívnych prvkov.priblížila Moravčíková.Rozpočtová organizácia LUKUS v uplynulých rokoch organizuje veľké výstavy každú jeseň, v minulosti verejnosti predstavila Terakotovú armádu, stroje Leonarda da Vinciho či výstavu Draci a drakobijci. Výstava Obri oceánov bude pre návštevníkov v priestoroch historickej synagógy prístupná do 10. decembra, za prvý víkend po otvorení si ju pozrelo takmer 400 ľudí. Výstavu organizuje rozpočtová organizácia LUKUS v spolupráci so samosprávou a spoločnosťou Redox.