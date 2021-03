V historickom centre prestali platiť úľavy na vjazd do pešej zóny

Bratislava 1. marca (TASR) - Mestská polícia Bratislavy upozorňuje motoristov, ktorí doteraz využívali dočasné úľavy na vjazd áut do pešej zóny historického centra Starého Mesta, že sú od pondelka neplatné.



"Na vstup do pešej zóny je preto potrebné si vybaviť povolenie vjazdu, a to v staromestskom Centre služieb občanom miestneho úradu v Starom Meste na Vajanského nábreží," uviedla mestská polícia na sociálnej sieti. Upozorňuje, že cez kontrolované vstupy do pešej zóny zo strany od Hviezdoslavovho námestia – Straková ulica a zo strany Františkánskej ulice sa vozidlá bez povolenia vjazdu do pešej zóny nedostanú.



Dočasne upravené podmienky vjazdu do pešej zóny historického centra Bratislavy platili od 18. januára. Mestská časť Staré Mesto týmto krokom reagovala na nepriaznivý vývoj pandémie nového koronavírusu. Opatrenie malo okrem iného uľahčiť dovoz stravy seniorom v čase, keď Centrum služieb občanom fungovalo len v extrémne obmedzenom režime a nebolo možné získať povolenie na vjazd do pešej zóny.



"Kontroly vykonané aj na základe podnetov obyvateľov pešej zóny však ukázali, že centrum Starého Mesta sa vďaka tejto úľave zmenilo na parkovisko. Vodiči nezotrvali v centre len na nevyhnutný čas, ale parkovali na uliciach často aj celý deň," uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove. Mestská časť preto opatrenie vyhodnotila ako nevhodné a vjazd do pešej zóny opätovne umožní len na základe platného povolenia.