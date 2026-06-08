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V historickom domčeku v Divíne pribudlo turistické informačné centrum
Divín patrí k najvýznamnejším historickým obciam v regióne, nachádzajú sa tu ruiny stredovekého hradu, renesančný Zichyho kaštieľ s múzeom, gotický kostol i kalvária.
Autor TASR
Divín 8. júna (TASR) - V priestoroch historického domčeka pri Zichyho kaštieli v obci Divín v okrese Lučenec vzniklo nové turistické informačné centrum. Návštevníci obce tu nájdu informácie o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach Novohradu, pribudla i nová požičovňa bicyklov a elektrobicyklov. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
Divín patrí k najvýznamnejším historickým obciam v regióne, nachádzajú sa tu ruiny stredovekého hradu, renesančný Zichyho kaštieľ s múzeom, gotický kostol i kalvária. V obci však doposiaľ chýbalo miesto, kde by návštevníci získali komplexné informácie o atrakciách a možnostiach trávenia voľného času.
„Divín každoročne navštevujú tisíce turistov, ktorí prichádzajú za históriou, prírodou a jedinečnou atmosférou našej obce. Dlhodobo sme vnímali potrebu vytvoriť miesto, kde návštevníci získajú všetky potrebné informácie na jednom mieste. Nové turistické informačné centrum spojí prezentáciu našich kultúrnych pamiatok s aktívnym cestovným ruchom a pomôže ešte viac zviditeľniť Divín ako jednu z najvýznamnejších turistických destinácií Novohradu,“ skonštatoval starosta obce Ján Sivok.
Nové turistické informačné centrum vzniklo rekonštrukciou historického domčeka pri Zichyho kaštieli, ktorý bol donedávna využívaný ako skladový priestor. Po obnove poskytuje zázemie pre turistov, informačný servis, prezentačné materiály i ďalšie služby v oblasti turizmu. Súčasťou projektu bolo aj nové vybavenie centra či jeho prepojenie s požičovňou bicyklov a elektrobicyklov.
„Novohrad je región plný príbehov, pamiatok a jedinečných miest, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť. Turistické informačné centrum v Divíne bude dôležitým orientačným bodom pre návštevníkov a zároveň prirodzenou vstupnou bránou do západnej časti regiónu. Som presvedčený, že projekt prispeje k lepšej informovanosti turistov, predĺženiu ich pobytu a celkovému zvýšeniu atraktivity regiónu,“ skonštatoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
Divín patrí k najvýznamnejším historickým obciam v regióne, nachádzajú sa tu ruiny stredovekého hradu, renesančný Zichyho kaštieľ s múzeom, gotický kostol i kalvária. V obci však doposiaľ chýbalo miesto, kde by návštevníci získali komplexné informácie o atrakciách a možnostiach trávenia voľného času.
„Divín každoročne navštevujú tisíce turistov, ktorí prichádzajú za históriou, prírodou a jedinečnou atmosférou našej obce. Dlhodobo sme vnímali potrebu vytvoriť miesto, kde návštevníci získajú všetky potrebné informácie na jednom mieste. Nové turistické informačné centrum spojí prezentáciu našich kultúrnych pamiatok s aktívnym cestovným ruchom a pomôže ešte viac zviditeľniť Divín ako jednu z najvýznamnejších turistických destinácií Novohradu,“ skonštatoval starosta obce Ján Sivok.
Nové turistické informačné centrum vzniklo rekonštrukciou historického domčeka pri Zichyho kaštieli, ktorý bol donedávna využívaný ako skladový priestor. Po obnove poskytuje zázemie pre turistov, informačný servis, prezentačné materiály i ďalšie služby v oblasti turizmu. Súčasťou projektu bolo aj nové vybavenie centra či jeho prepojenie s požičovňou bicyklov a elektrobicyklov.
„Novohrad je región plný príbehov, pamiatok a jedinečných miest, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť. Turistické informačné centrum v Divíne bude dôležitým orientačným bodom pre návštevníkov a zároveň prirodzenou vstupnou bránou do západnej časti regiónu. Som presvedčený, že projekt prispeje k lepšej informovanosti turistov, predĺženiu ich pobytu a celkovému zvýšeniu atraktivity regiónu,“ skonštatoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.