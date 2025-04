V historickom ovocnom sade na Banisku pribudli nové hrušky a jablone

Brezno 7. apríla (TASR) - Mesto Brezno spolu s neziskovou organizáciou Brezno pre občanov pokračuje v obnove historického ovocného sadu v oddychovej lokalite Banisko. Na výsadbu nových stromčekov, tradičných odrôd hrušiek a jabloní, získali grant od Nadácie Ekopolis vo výške 1500 eur. Do sadenia, ale i čistenia a úpravy okolia sa v uplynulých dňoch zapojili žiaci základných škôl, mestskí lesníci a niektorí poslanci či seniori.



„V našom historickom sade sú stromy, z ktorých niektoré už majú 80 a viac rokov. Snažíme sa ich dopĺňať novými a pripraviť sa tak na to, že tie najstaršie tu už o niekoľko rokov možno nebudú. Tentokrát sme posadili deväť stromov, z toho päť jabloní a štyri hrušky pôvodných odrôd,“ vysvetlila na webe mesta riaditeľka neziskovej organizácie Brezno pre občanov Milada Šimkovičová. Najbližším cieľom bude oprava lavičiek, ošetrovanie novovysadených, ale i starších stromov.



Pomoc verejnosti, ktorá má do areálu neobmedzený prístup, je vítaná celoročne, a to najmä v letnom období, kedy treba stromčeky zalievať, aby nevyschli. Ľudia takisto môžu nahlásiť, ak má niektorý z nich narušený úväz alebo poškodený oplôtok a nezisková organizácia zabezpečí opravu. V neposlednom rade pomôže aj vyzbieranie odpadkov, ktoré po sebe zanechajú nezodpovednejší návštevníci.



Podľa Šimkovičovej, ak obyvatelia väčších miest musia za prírodou cestovať i niekoľko kilometrov od bydliska, Brezňanom stačí pár minút chôdze a sú akoby v inom, krajšom a čistejšom svete. Nebolo to vždy tak. Po zániku poľnohospodárskej školy, ktorej žiaci a učitelia vysadili prvé ovocné stromy, areál dlhé roky chátral.



„Spolu s niekoľkými zanietencami sa nám podarila veľká vec, keď sme kedysi zanedbanému miestu vdýchli život. Sme jedno z mála miest, ktoré sa môže pýšiť tak rozsiahlym sadom priamo v meste. Keď si zoberieme celú lokalitu spolu s oborou a umiestnením sadu na ceste na vyhliadkovú vežu, dovolím si tvrdiť, že ide o výnimočný priestor,“ dodala Šimkovičová.