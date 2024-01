V historických pivniciach v B. Bystrici ľudia ochutnajú vína

Banská Bystrica 27. januára (TASR) - Zabudnuté historické pivnice pod meštianskymi domami na Námestí SNP v Banskej Bystrici priblížia v sobotu návštevníkom svoju históriu a stanú sa miestom degustácie vín. Akciu organizuje Cech hostinských spolu s majiteľmi piatich meštianskych domov. Začína sa o 14.00 h a potrvá do 20.00 h.



"Keďže mnohé prevádzky na námestí sídlia v historických budovách s krásnymi pivnicami a originálnou atmosférou, rozhodli sme sa spojiť dva zážitky do jedného - spoznávanie histórie a ochutnávanie vín približne od 20 slovenských, ale aj svetových producentov. Niektoré pivnice sú v súčasnosti prístupné, no niektoré otvoríme len počas vínneho festivalu," konštatoval za Cech hostinských Ľuboš Končok.



Pôvodné stredoveké a ranoveké pivnice sa budovali vo výkopových jamách od začiatku 13. storočia, zaklenuté valenou kamennou klenbou. Najskôr ich budovali z vyťaženého vápenca, neskôr z tehly a boli opradené mnohými legendami. Patria medzi špecifické a typické prvky meštianskych domov v Banskej Bystrici.