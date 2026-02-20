< sekcia Regióny
V hlasovaní o najlepších športovcov v Banskej Bystrici dominoval hokej
Výsledky v ďalších kategóriách oznámia na galavečere, ktorý sa uskutoční 21. apríla v kultúrnom centre Robotnícky dom v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. februára (TASR) - Výsledky internetového hlasovania v ankete Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2025 sú už známe. Víťazom v kategórii jednotlivcov sa stal najužitočnejší hráč play-off hokejovej extraligy juniorov a člen majstrovského tímu Barani Banská Bystrica Matej Belluš s 219 hlasmi. V kategórii športový kolektív získali najviac hlasov juniorskí hokejoví majstri Barani, ktorých podporilo 442 hlasujúcich. TASR o tom v piatok informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
„Uplynulý rok priniesol banskobystrickému športu mnoho úspechov. Športovci z nášho mesta dosiahli výrazné výsledky na domácich i medzinárodných súťažiach a viacerí z nich prekonali osobné či národné rekordy. Samospráva si váži prácu športovcov, trénerov a funkcionárov a každoročne ich oceňuje vo viacerých kategóriách. Do internetového hlasovania sa zapojilo celkom 1866 účastníkov,“ konštatovala Károlyová s tým, že tohtoročnému výberu hlasujúcich jednoznačne dominoval hokej.
Na druhom mieste v internetovom hlasovaní v kategórii jednotlivcov skončil so 181 hlasmi plavec Lukáš Ďuriančík, Plavecký kemp Banská Bystrica a na treťom atlétka Emma Zapletalová, VŠC Dukla Banská Bystrica, ktorá získala 174 hlasov.
Na druhej priečke medzi kolektívmi sa umiestnila Základná škola Spojová, kategória U 10 futbal, ktorá dostala 325 hlasov a na tretej so 153 hlasmi hokejbalisti Nicolas a Rastislav Gašparovci.
