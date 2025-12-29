< sekcia Regióny
V hlavnom meste bude 34. ročník Silvestrovského behu
Organizátori očakávajú viacero rekordov vrátane počtu účastníkov.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Neodmysliteľnou súčasťou posledného dňa roka je v hlavnom meste tradičný Silvestrovský beh cez bratislavské mosty. Chýbať nebude ani tento rok, kedy sa v Bratislave uskutoční jeho 34. ročník. Bežať sa bude cez všetkých päť mostov po trati s dĺžkou 11,5 km. TASR o tom informoval Peter Filo zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava.
„Rekordný záujem pár dní pred pretekmi nás veľmi teší. Poďme sa teda s rokom 2025 rozlúčiť pekným spoločným zážitkom,“ pozýva riaditeľ STaRZ i samotného behu Ladislav Križan.
Organizátori očakávajú viacero rekordov vrátane počtu účastníkov. Na beh cez Prístavný most, most Apollo, Starý most, Nový most a most Lanfranconi je aktuálne prihlásených viac ako 2200 bežcov z 28 krajín. Zastúpenie by mali mať okrem Slovenska aj Portugalsko, Čína, Rumunsko, Írsko, Bulharsko, Bielorusko, Srbsko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Čierna Hora, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, USA, Veľká Británia, Kanada, Česko, Poľsko, Ukrajina, Gruzínsko, Kazachstan, Kolumbia, Maďarsko, Rakúsko či Rusko.
Na Silvestrovský beh je potrebná registrácia. Možná je už len osobne v utorok (30. 12.) od 10.00 do 20.00 h v Mestskej plavárni Pasienky na Junáckej ulici. Ak nebude vypredané, vo výnimočných prípadoch bude možné získať miesto v štartovej listine aj v deň pretekov od 8.00 do 8.45 h vo vestibule Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste. Na detské behy bude šanca zaregistrovať sa aj 31. decembra, a to od 8.00 do 9.00 h na štadióne FTVŠ UK.
Štart pretekov „výstrelom“ zo šampanského je naplánovaný na 10.00 h pri Ekonomickej univerzite. Cieľ bude na bežeckom ovále štadióna v športovom areáli FTVŠ UK, kde bude zároveň sprievodný program vrátane detských súťaží.
