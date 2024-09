V hlavnom meste by mohlo vzniknúť pietne miesto H. Acordovi

Bratislava 8. septembra (TASR) - V Bratislave by mohol vzniknúť pamätník, respektíve pietne miesto Henrymu Acordovi, ktorý zahynul po útoku v roku 2018 na Obchodnej ulici. Stojí za ním občianske združenie (OZ) Jablko, ktoré ešte v máji podpísalo s hlavným mestom memorandum o spolupráci. Zámerom sa mala zaoberať aj bratislavská mestská komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva, vyplýva to z pozvánky na jej ostatné zasadnutie.



"Zámer vybudovať pamätník, respektíve pietne miesto, je občianskou iniciatívou OZ Jablko. Cieľom je zachovať pamiatku nevinnej obete, tragicky zosnulého Henryho Acordu," uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Zámer už posudzovala, konzultovala a po procesnej stránke usmernila komisia pre diela vo verejnom priestore, teda poradný orgán primátora pre otázky posudzovania umeleckých diel do verejného priestoru. Zároveň v zmysle uzatvoreného memoranda bude vybudovaniu pietneho miesta predchádzať výtvarno-architektonická súťaž návrhov overená Slovenskou komorou architektov. Zorganizovanie súťaže bude v gescii občianskeho združenia. Jeho úlohou je pripraviť nielen súťažné podmienky, ale aj spustenie verejnej zbierky na pokrytie výdavkov ako na realizáciu súťaže, tak samotného diela.



Súťaž má byť vedená vo formáte design & build, čo znamená, že víťaz súťaže zabezpečí realizáciu diela. Dvoch členov súťažnej poroty bude nominovať hlavné mesto. "Harmonogram súťaže, a teda aj termín osadenia diela do verejného priestoru, je v réžii OZ Jablko," poznamenal Bubla s tým, že dielo by malo byť osadené na začiatku Obchodnej ulice v blízkosti miesta, na ktorom bol Acorda napadnutý. Zabezpečiť starostlivosť a údržbu diela, po nadobudnutí vlastníckeho práva k dielu, sa zaviazalo hlavné mesto. Občianske združenie na otázky TASR zatiaľ nereagovalo.



Henryho Acordu napadol útočník Juraj Hossu 26. mája 2018 nadránom po tom, ako sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Kamera zachytila, ako krátko po 4.30 h zaútočil na Filipínca a kopol ho do hlavy. Privolaná policajná hliadka zadržala útočníka. Záchranári odviezli obeť v bezvedomí do Ružinovskej nemocnice. Koncom mája Acorda následkom zranení podľahol. Útočník bol v roku 2019 odsúdený na deväťročný nepodmienečný trest odňatia slobody za zabitie. V roku 2023 ho súd podmienečne prepustil na slobodu.