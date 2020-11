V hlavnom meste naplno zavládne vianočná atmosféra

Bratislava 29. novembra (TASR) – Vianočná atmosféra v uliciach Bratislavy nebude chýbať ani tento rok. Hoci pre pandémiu nového koronavírusu sa v centre nekonajú tradičné vianočné trhy, mesto pre verejnosť pripravilo podujatie Bratislavské Vianoce, ktoré otvoria v nedeľu o 18:00 a najbližšie týždne ponúkne pestrý program. Pre bezpečnosť ľudí bude najmä v online formáte.



„Otvorenie Bratislavských Vianoc môže verejnosť sledovať prostredníctvom online livestreamu plného netradičných hostí a vianočných prekvapení na viacerých miestach v uliciach mesta, ktorými ich prevedie bratislavský primátor Matúš Vallo," informovala TASR hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Primátor prezradí aj podrobnosti o vianočnom programe, ktorý bude v nasledujúce dni či už v online formáte, ale aj na rozličných miestach Bratislavy a má byť aspoň sčasti náhradou tradičných vianočných trhov.



V uliciach hlavného mesta sa tieto dni pripravujú aj viaceré svetelné inštalácie. „Pri Primaciálnom paláci to bude napríklad inštalácia Snowman, pri Lekárni Salvator dielo Dojčiaca či Christmas Bubbles v blízkosti Mirbachovho paláca," priblížila Rajčanová.



Hlavné mesto avizuje aj vianočné osvetlenie Starého mosta. Chýbať nebude ani vianočný stromček na Hlavnom námestí. Aj keď sa vianočné trhy konať nebudú, magistrát oslovil Ústredie ľudovej umeleckej výroby, ktoré bude mať na Hlavnom námestí niekoľko stánkov s vybranými ľudovoumeleckými tvorcami a predajcami.



Chýbať nebude ani Vianočný les na Hlavnom námestí, ktorý žiaci základných umeleckých škôl vyzdobia svojimi vlastnoručne vytvorenými ozdobami z prírodných materiálov. Originálne vianočné stromčeky neskôr poputujú do skutočných domovov.



V rámci Bratislavských Vianoc pripravilo mesto aj vianočné témy so zaujímavými hosťami v línii podpory umelcov a zaujímavých projektov, ktoré nemohli byť v tomto roku pre koronakrízu zrealizované naživo.