V hlavnom meste osadili vyše 700 ohrádok na vianočné stromčeky

Bratislava 25. decembra (TASR) - V Bratislave nainštalovali viac ako 700 tradičných drevených ohrádok na zber živých vianočných stromčekov. Obyvatelia do nich môžu po sviatkoch odovzdať poriadne odzdobené stromčeky. Zbierať ich bude následne mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) od 7. januára do 14. februára. Pripomína to hlavné mesto na sociálnej sieti.



OLO spolu s partnermi projektu im dá následne druhú šancu. Z niektorých budú napríklad vytvorené poličky. "Desiatky takýchto poličiek sa v podobe knižníc opäť vráti mestu a poslúži sociálne znevýhodneným rodinám, mestskej knižnici, zoo a iným mestským inštitúciám," približuje magistrát.



Časť z vyzbieraných vianočných stromčekov sa opäť premení na mulč, ktorý budú rozdávať na tzv. mulčovačkách. Jedna z nich bude v Sade Janka Kráľa, druhá v parku na Kazanskej ulici.



Mapa ohrádok je zverejnená na webovej stránke www.olo.sk.